El usado del día: Peugeot 207

El Peugeot 207 Compact fue uno de los vehículos del segmento B más demandados en el público de la región, producido primero en Brasil y luego en la planta bonaerense de El Palomar luego de la aparición de sus sucesor, el 208.

En líneas generales es similar al 207 comercializado en Europa con la misma configuración motriz, aunque con el tiempo fue quedando relegado en cuanto a innovaciones tecnológicas y mecánicas debido a su discontinuación en 2014 en el viejo continente, aunque siguió produciéndose en Argentina hasta 2016.

Entre las variantes que ofrecía la automotriz en el Mercosur, se encontraban la carrocería hatchback de 3 y 5 puertas, la familiar de 5 puertas y el sedán de 4 puertas.

En esta ocasión te traemos una unidad tipo hatch de color gris versión XT de 2009 con 84.000 kilómetros.

En motorización, cuenta con un propulsor 1.6 de cuatro cilindros en línea con cuatro válvulas en cada uno entregando una potencia de 110 CV y 147 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 5 marchas. La tracción es delantera.

En cuanto al equipamiento, este modelo cuenta con asientos tapizados de tela, climatizador, sistema de reproducción MP3 con entrada USB y Bluetooth, regulación de la altura del volante, techo eléctrico retráctil, asiento del conductor regulable en altura, entre otros detalles.

Las dimensiones del 207 son de 3,87 metros de largo, 1,44 metros de ancho, 1,66 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,44 metros. Además, el tanque de combustible tiene una capacidad de 50 litros.

En materia de seguridad, esta versión con capacidad para 5 personas incorpora alarma, airbag para el conductor y pasajero, cierre centralizado en todas las puertas, faros antiniebla y regulación automática, entre otros elementos.

¿Cuánto cuesta este Peugeot 207 1.6 XT de 2009? Según la publicación, su valor es de 1.689.900 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.