El usado del día: Honda HR-V

El Honda HR-V es uno de los modelos más conocidos del segmento de los SUV compactos y mucho más en la industria automotriz nacional, ya que fue producido en la planta que la marca japonesa tiene en Campana entre 2015 y 2019, año en el que la compañía decidió dejar de producir autos en la Argentina, para enfocarse en las motos.

Sin embargo, continuó siendo uno de los modelos referentes de la categoría con prestaciones que en muchos casos son similares a los de los autos.

Para este martes, te traemos justamente una unidad de 2019 de color gris, versión EXL. Esta unidad posee 78.000 kilómetros.

La motorización se encuentra representada por un impulsor 1.8 litros de 140 CV y 17,5 kgm de torque, relacionado con una caja automática CVT de siete velocidades, sumado a levas en el volante.

En equipamiento cuenta con control de estabilidad y tracción, llantas de aleación de 17 pulgadas (neumáticos 215 /55 / R17), sistema multimedia con pantalla táctil de siete pulgadas y navegador satelital, tapizado de cuero, freno electrónico de estacionamiento, cámara de marcha atrás, faros rompeniebla delanteros y trasero, climatizador digital, control de velocidad crucero, asistente de arranque pendientes, seis airbags, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Honda HR-V de 2019? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 35.990 dólares.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.