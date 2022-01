Chevrolet suma versiones a la gama del Cruze argentino: los precios

Chevrolet Argentina anunció la incorporación de tres nuevas opciones a la gama del Cruze (segmento C, compacto), el modelo que en versiones sedán y hatch fabrica en la planta santafesina de General Alvear.

La nueva versión RS se ofrece sólo con carrocería cinco puertas hatchback), la versión Midnight se vende sólo con carrocería sedán (cuatro puertas) y el nuevo Cruze LT AT se ofrece con ambos tipos de carrocería.

No hay novedades mecánicas, ya que se mantiene el conocido y eficiente motor 1.4 litros turbonafta de 153 cv de potencia y 245 nm de troque. Estas nuevas versiones (RS Hatchback, Mignight Sedán, LT Hatchback AT y LT Sedán AT) se combinan sólo con caja automática de seis velocidades. La tracción, en todos los casos, es delantera.

Sin dudas la más llamativa de las nuevas versiones es la RS, ya que ahora hace lucir más deportivo y llamativo al Cruze. Por otra parte, el novedoso Cruze Midnight se ofrece ahora con tres nuevas opciones de color, todas en tono oscuro.

Los precios: Cruze Hatchback LT Automático, 3.362.900 pesos; Cruze Hatchback RS Automático, 3.431.900 pesos; Cruze Sedán LT Automático, 3.362.900 pesos; Cruze Sedán Midnight Automático, 3.382.900 pesos. Se mantienen las versiones Cruze LT Manual, LTZ Automático y Premier Automático, con precios entre 3.276.900 y 3.535.900 pesos (las tres versiones con ambas opciones de carrocería). La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.