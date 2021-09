Volkswagen podría lanzar un todoterreno al estilo Bronco y Wrangler

Para quienes no lo conocen, el Scout fue un modelo vendido en Estados Unidos por International Harvester, una empresa acostumbrada a fabricar utilitarios, pick ups, camiones y tractores.

Con el éxito del Jeep CJ, International tomó el concepto del ex Willys y produjo el Scout, que era un “jeep” cerrado con carrocería pick up o SUV gracias a si ofrecía techo en la zona de carga o no.

Según detalla el sitio especializado Auto Web, el Scout tenía puertas con marcos (algo que Jeep recién sumó con el Wrangler de 1987) y olvidaba los guardabarros salientes, adoptando el estilo “pontón” que se había impuesto tras la guerra.

El prototipo de 1960 se puso a la venta en 1964 y sólo dos años después, Ford sacó un vehículo muy similar, el Bronco, recientemente revivido. El Scout dejó de producirse en 1980, tras una grave crisis de la compañía, que se dividió en varias partes: la de camiones, fue comprada por Navistar.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Volkswagen? El pulpo alemán compró Navistar este año y así sumó International a su gama de camiones, compuesta por Scania, Man y la propia VW.

La cuestión es que al hacerse con la marca, el director de operaciones de VW en Estados Unidos, Johan De Nysschen, aseguró que el nombre Scout podría revivir para que la marca alemana tenga un todo terreno de renombre en ese mercado.

El modelo sería completamente eléctrico (Jeep ya lanzó el Wrangler 4xe híbrido) y la plataforma podría derivar de la MEB con la que VW está desplegando su nueva gama de vehículos o bien podría tomar la del propio Bronco.

Esto sería posible gracias al acuerdo que Ford y VW ya suscribieron para producir la nueva generación de las Ranger y Amarok. El Bronco utiliza la misma base de la pick up que se producirá en Argentina.

Si el nuevo Scout llevará su propia marca o el logo de VW es otra historia. Pero, al parecer, habrá un nuevo todo terreno “a la americana”, sólo que hecho por alemanes.