Nuevo centro logístico de VW Argentina: u$s 40 millones de inversión

Volkswagen Argentina inauguró un centro de logística ubicado en Fátima, en el municipio de Pilar, provincia de Buenos Aires, tras una inversión de 40 millones de dólares, que permitirá abastecer de repuestos y accesorios al mercado local y de exportación.

El espacio tiene más de 53.000 metros cuadrados, donde se pueden almacenar y distribuir repuestos y accesorios originales de Volkswagen para más de 200 modelos del grupo, logrando una mejora en los tiempos de entrega del 50%.

Además, permite almacenar más de 40.000 piezas en stock, un inventario que equivale a más de 25 millones de dólares. Las mismas serán distribuidas a lo largo del país y a diferentes mercados de exportación en América del Sur, América Central, Sudáfrica y Europa.

El centro logístico cuenta con altos estándares de calidad con foco en la sustentabilidad y responsabilidad con el medio ambiente. Es por esto que cuenta con sistemas de recolección y reutilización del agua permitiendo ahorros de 30%, y sistemas de calentamiento de agua por energía solar, ahorrando hasta 70% en energía.

Estos son ejemplos concretos de la estrategia de Way to Zero de Volkswagen a nivel global y que ya se pueden ver en la Argentina, y que tienen un horizonte muy claro: alcanzar la neutralidad en emisiones CO2 para el 2050.

El acto estuvo encabezado por el presidente y CEO de Volkswagen Argentina, Thomas Owsianski, el director Comercial, Martín Massimino, y la directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos, Angie Stelzer.

“Quiero destacar el gran trabajo y profesionalismo de todos los que participaron en la realización de este proyecto: el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y el municipio, así como también a SMATA, nuestros proveedores y colaboradores. Sobre todo, quiero felicitarlos por haber superado todos los desafíos que tuvimos y lograr terminar este increíble proyecto, cumpliendo, una vez más, con los compromisos asumidos”, señaló Owsianski.