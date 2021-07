¡Hermoso! El mini Renegade de Jeep va tomando forma

Como ya es sabido, Jeep lanzará un nuevo SUV que se posicionará por debajo de Renegade, aunque por ahora no hay demasiados detalles. La firma estadounidense se encuentra ultimando especificaciones, ya que el nacimiento de Stellantis (fusión FCA con PSA) brindó nuevas alternativas para el desarrollo.

Según reveló el sitio especializado Auto Express, citado por Parabrisas, en el 80 aniversario de la compañía, Christian Meunier, CEO de Jeep, anunció que la empresa tendrá un modelo libre de emisiones en todos los segmentos hacia el 2025.

En sintonía con el directivo, Mark Allen, jefe de diseño exterior de la compañía, reveló que están mirando más allá de Wagoneer en la parte superior y Renegade en la parte inferior de la gama.

“Renegade es un segmento B, así que obviamente hay espacio debajo y eso es algo que estamos viendo. Pero probablemente no estemos viendo algo más grande que Wagoneer, ¡es una bestia! ", indicó Allen.

El desarrollo para crear un mini SUV ya fue insinuado en varias ocasiones, incluso estaba en un croquis diseñado por la marca de cara a los proyectos hacia 2022.

Obviamente, en dimensiones no debería ser muy grande, pero obviamente contará con las siete barras verticales en la parrilla, ya que como dijo el ejecutivo, siempre se refieren al primer Jeep (Willys) a la hora de desarrollar un nuevo proyecto.

Más allá de que todo indicaría que será totalmente eléctrico, todavía no se habló de si habrán opciones híbridas o incluso exclusivamente a combustión. La plataforma utilizada también está en duda, ya que la CMP de Stellantis (de origen ex PSA) es útil para la electrificación (será presentada en el 2022), pero no para ofrecer tracción integral.

Una buena alternativa podría ser la plataforma STLA Small completamente eléctrica con posibilidad de contar con sistema 4x4, aunque recién estará lista para el 2026, mientras que el mini SUV 100 por ciento amigable con el medio ambiente verá la luz en el 2025 (podría ser presentado antes).

Aún así, podemos hacernos la idea de poder apreciar un nuevo Jeep en el próximo tiempo. Todavía no se sabe si el debut del modelo será en el 2025 para toda su gama de versiones, ya que como mencionamos anteriormente los planes indicaban que el año de presentación sería el 2022.