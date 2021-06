Toyota muestra la nueva Tundra: ¿llegará a Argentina?

Durante la última semana se filtraron algunas imágenes de la nueva generación de la Toyota Tundra, la conocida pick up full size que desde hace tiempo triunfa en mercados como el estadounidense.

Finalmente, en respuesta a las últimas fotos difundidas por diferentes sitios web, la marca nipona reveló las primeras tres imágenes oficiales de la próxima Tundra.

Ambas fueron reveladas por la cuenta oficial de la marca japonesa en Twitter con el siguiente mensaje: Some people don’t know how to keep a secret ("algunas personas no saben cómo mantener un secreto").

Entre las imágenes reveladas, se destaca en primer lugar una toma desde el exterior del vehículo, donde se puede observar parte del frente y el lateral; otra fotografía muestra el motor i Force Max; y una toma desde el interior donde apenas se alcanza a ver parte del nuevo display central.

A simple vista, también es relevante que se trata de la variante TRD Pro, la configuración más extrema que tendrá la gama de esta camioneta.

Teniendo en cuenta la presencia de RAM en el mercado argentina desde hace años; la llegada de la Ford F-150 al país desde el año pasado, y la inminente llegada de la Chevrolet Silverado, todas chatas grandes, ¿hay razones para creer que Toyota puede traer la Tundra al país? La esperanza es lo último que se pierde.