Estos son los 10 autos más caros del mundo

Qué lindo es cuando pasa un auto de alta gama por la calle. Uno se lo queda observando y por qué no, proyectándose en él. ¿Cómo reaccionarías al ver a los autos del siguiente ranking? Se trata de vehículos hechos a medida o en una limitadísima producción, por lo que son los autos más caros del mundo.

El sitio especializado Auto Test realizó este ranking con los coches más caros del planeta, que pertenecen a marcas como Bugatti, Roll Royce, Ferrari, Lamborghini, McLaren y otras constructoras pequeñas de súper deportivos. De las últimas 4, te contamos detalles inéditos que justifican su increíble precio.

10) Lamborghini Sián FKP 37

Motor: V12 de 6,5 litros más un motor eléctrico.

Potencia: 819 CV.

Torque: 77,5 kgm.

Aceleración 0 a 100 km/h: 2,8 segundos.

Velocidad final: 350 km/h.

Unidades fabricadas: 63.

Precio: 3.600.000 euros.

9) McLaren P1 LM

Motor: V8 biturbo de 3,8 litros.

Potencia: 1.000 CV.

Torque: 107,1 kgm.

Aceleración 0 a 100 km/h: –

Velocidad máxima: 257 km/h

Unidades fabricadas: 6.

Precio: 4.000.000 de euros.

8) Ferrari Sergio

Motor: V8 atmosférico de 4,5 litros.

Potencia: 605 CV.

Torque: 40,6 kgm.

Aceleración 0 a 100 km/h: 3 segundos.

Velocidad máxima: 325 km/h.

Unidades fabricadas: 6

Precio: 4.300.000 de euros.

7) Bugatti Divo

Motor: 8,0 litros con 16 cilindros en W.

Potencia: 1.500 CV.

Torque: 163,2 kgm.

Aceleración 0 a 100 km/h: 2,4 segundos.

Velocidad máxima: 380 km/h.

Unidades fabricadas: 40.

Precio: 5.000.000 de euros.

6) Lamborghini Veneno Roadster

Motor: V12 aspirado de 6,5 litros.

Potencia: 750 CV.

Torque: 70,4 kgm.

Aceleración 0 a 100 km/h: 2,9 segundos.

Velocidad máxima: 355 km/h.

Unidades fabricadas: 9.

Precio: 7.600.000 de euros.

5) Maybach Exelero

Motor: V12 de 5,9 litros de cilindrada con dos turbos.

Potencia: 700 CV.

Torque: 104,1 kgm.

Aceleración 0 a 100 km/h: 4,4 segundos.

Velocidad máxima: 351 km/h.

Unidades producidas: 1.

Precio: 8.600.000 de euros.

4) Bugatti Centodieci

Es un homenaje al modelo EB 110 de 1991 y del cual solo se fabricarán 10 unidades. Toma como base mecánica al Bugatti Chiron, por lo que equipa el bloque de 16 cilindros en W que entrega 1.600 CV con el que logra un paso de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos. El 0-300, lo marca en 13,1 segundos.

Sin dudas que se trata de un upgrade de aquél modelo de los 90 que montaba un V12 de cuatro turbos que le permitían pasar de 0 a 100 km/h en 3.26 segundos. De hecho, durante varios años fue el auto más rápido del mundo al llegar a los 351 km/h en el circuito de Nardó, Italia.

A nivel estético tiene varias soluciones del Chiron, pero también las del EB 110, como unas tomas de aire laterales o la parrilla en forma de herradura.

Precio: 8.000.000 de euros.

3) Rollss Royce Sweaptail

La constructora británica ocupa el podio ni más ni menos que con dos de los autos más caros del mundo. Este Sweptail fue hecho por encargo de un cliente en el 2013 y que recién fue presentado en el 2017. El pedido tenía como base inspiraciones modelos de la década del 20, y como es un coleccionista de aviones y yates, buscaba un auto que tuviera tintes de ambas industrias.

La creación fue este modelo que tiene unas líneas únicas que culminan en un remate posterior más exquisito aun y que realmente recuerdan a un yate.

A diferencia de otros modelos de este listado, el frontal no supone una deportividad descomunal, sino que conserva la imagen de otros Rolls Royce. Sin embargo, esto no quiere decir que no acelere, ya que monta un motor V12 de 6,75 litros de cilindrada que cuenta con 460 caballos de potencia.

Pero lo mejor pasa por la experiencia de manejo o de ser trasladado como pasajero. Es que tiene un techo de cristal panorámico, que es quizás el más grande de la industria. Los materiales interiores son finísimos y hasta cuenta con varios juegos de valijas para combinar con el auto. Un detalle más: con pulsar un botón de la consola, se desplegándome una botella de champagne y copas de cristal para disfrutar en las plazas traseras.

Precio: 13.000.000 de euros

2) Bugatti La Voiture Noire

El nombre de esta obra maestra es asociado a uno de los pocos Bugatti hechos por Jean Bugatti, hijo de Ettore, fundador de la marca. En ese momento creo el Type 57 SC Atlantic de color negro, un auto misterioso que desapareció en 1938 y de encontrarse, tendría un valor incalculable.

Es por eso quizás, que la marca francesa decidió construir este solo ejemplar que presentó en el Salón de Ginebra del 2019 y que hace apenas unos días volvió a ser noticia por haber realizado pruebas dinámicas para su puesta a punto final.

Es que la mecánica de este auto es descomunal y no puede ser entregada sin ser probada a fondo antes. Se trata de un bloque naftero de 8,0 litros de cilindrada con 16 cilindros en W, capaz de entregar 1.500 caballos de potencia y 163,3 kgm de par.

Tiene unas llantas Michelin Pilot Sport Cup2 específicas para este modelo, una carrocería completamente hecha en fibra de carbono y varias soluciones aerodinámicas para pegar bien al piso a este Bugatti.

Algunos detalles particulares son las seis salidas del sistema de escape que se ubican en el sector posterior, o la parrilla delantera, hecha completamente con impresión 3D.

En el 2019 no se mostraron detalles del interior, pero ahora con las nuevas fotos difundidas se puede ver que la tapicería está hecha en cuero Havana Brown, basado en el color de aquél único modelo Type 57 SC, y que se combina con elementos de aluminio pulido.

Precio: 16.000.000 de euros.

1) Rolls Royce Boat Tail

Fue pedido por un cliente (no hay datos sobre el o ella, pero quizás sea de Rusia, país donde la marca es boom), es decir que se trata de un “one-off” y que cuyo diseño y desarrollo estuvo a cargo de la división de autos exclusivos de la casa británica. ¿Por qué es el auto más caro del mundo? Porque su precio final fue de 23.000.000 de euros, suma que lo convierte además en el 0km más caro de la historia.

Su diseño es inédito para Rolls-Royce (aunque se parece un poco al Sweptail), mide 5,70 metros de largo y está basado en la plataforma del modelo Phantom. Su nombre Boat-Tail recuerda al de una serie de la marca de vehículos muy extraños, creados a finales de la década de 1920 y principios de 1930.

Y como su nombre lo indica, la cola o “tail”, en inglés, es lo más sorprendente. Es que tiene una forma similar a la de un bote, por eso el “boat” (en inglés), cuyo remate posterior tiene un baúl de apertura a lo alto desde el centro. Bastante incómodo, pero sin dudas único.

Lo que puede albergar ese baúl no son más que heladeras, cubiertos y vajillas de la marca Christofle de extremo lujo, que vienen acompañadas además por bancos y sombrilla para disfrutar del set al aire libre.

El auto más caro del mundo es movido por un motor V12 de 6,8 litros de cilindrada y 563 caballos de potencia, que ya equipan otros modelos Rolls-Royce. El dato de color es que, si bien no se dio a conocer el nombre del comprador de semejante lujo sobre ruedas, sí dieron a saber que esa misma persona mandó a restaurar a la fábrica un Boat-Tail original del año 1932.

Precio: 23.000.000 de euros.