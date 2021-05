Lanzamiento: Honda HR-V 2021, detalles y precios

Honda Argentina anunció el lanzamiento del HR-V, su SUV chico (segmento B). Se trata de una actualización del modelo que viene a reemplaza al HR-V que se comercializó en el país desde julio de 2015 que se fabricaba en la planta de Campana. Ahora el producto viene de México.

No hay cambios mecánicos. El HR-V mantiene el motor 1.8 16v de 140 cv de potencia y 175 nm de torque combinado sólo con caja automática CVT. En la versión EX, la caja viene con siete marchas preprogramadas y levas al volante. La tracción es siempre delantera.

Hay que destacar que aún aun en stock modelos fabricados en el país, que son más baratos que las versiones importadas. Por eso hacemos la diferenciación en el detalle relacionado con los precios.

Los precios: HR-V LX CVT 2020 (argentina), 2.600.150 pesos; HR-V EX CVT 2020 (argentina), 2.715.900 pesos; HR-V EXL CVT 2020 (argentina), 3.575.250 pesos; HRV- LX CVT 2021 (mexicana), precio no informado; HR-V EX CVT 2021 (mexicana), 3.311.150 pesos. La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.