Imperdible video: Ford presentó la Ranger Raptor Special Edition

La Ranger Raptor, la variante más resistente y de mayores prestaciones de la pick up mediana de Ford, es hoy aún más objeto de deseo, ya que la marca presentó el nuevo modelo Ranger Raptor Special Edition.

Fabricado en cantidades limitadas para garantizar su exclusividad, la nueva Ranger Raptor Special Edition mejora el imponente exterior del pickup de pura sangre y el interior de alta calidad con detalles de estilo adicionales que incluyen atrevidas franjas de competición y distintivos detalles en rojo.

El modelo de edición limitada es uno de los héroes de “The Good, the Bad and the Bad-RSE”, un nuevo video de acción lanzado por Ford que homenajea al spaghetti western y ha sido grabado en los mismos escenarios de España en los que se rodaron los grandes clásicos del género.

El video muestra el nuevo estilo y la capacidad de alta velocidad de la Ranger Raptor Special Edition en escenarios off-road apropiados, junto con otros modelos distintivos de la Ranger, incluyendo las nuevas variantes Wolftrak y Stormtrak, y la Ranger MS-RT inspirada en los rallyes.

Desarrollado por Ford Performance como el modelo definitivo de la Ranger, la Ranger Raptor cuenta con un chasis ultrarresistente, suspensiones y neumáticos a medida, y un motor diesel EcoBlue de altas prestaciones ideal para los verdaderos entusiastas del off-road.

Ojalá estas versiones lleguen en algún momento al mercado argentino.