Amarok vendió más que Hilux por primera vez en años

El habitual registro de ventas de vehículos que difunde mensualmente la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, Acara, vino esta vez con una novedad insoslayable: por primera vez en años, se vendieron en el país más Volkswagen Amarok que Toyota Hilux.

Si bien el registro exacto de la novedad no determina cuántos años lleva, mes a mes, la pick up japonesa liderando el mercado, el periodista especializado Matías Antico afirmó que hace una década –desde el lanzamiento de Amarok– que esto no pasaba.

Según los registros oficiales de patentamiento, en abril se vendieron 2.141 Amarok contra 1.927 Hilux. En el tercer lugar de ventas se ubicó Ford Ranger, con 997 unidades vendidas.

El top 5 se completa con Renault Kangoo II con 557 unidades y con Fiat Toro, con 473 patentamientos. Es de destacar que 4 de los 5 vehículos comerciales livianos más vendidos son de producción nacional (el colado es Toro, que llega desde Brasil).

En relación a las ventas totales, Acara destacó que el número de vehículos patentados durante abril ascendió a 32.200 unidades, con un promedio diario de 1.610 autos patentados. De esta forma, los primeros cuatro meses del año acumulan 149.293 patentamientos, 57,3% más que el 2020, en el que se habían patentados 94.885 unidades en el mismo período.

Si la comparación se realiza contra marzo pasado, mes en el que se comercializaron 36.884 vehículos 0km, se observa una baja del 12,7 por ciento.

Si hablamos de marcas, Volkswagen lidera con pequeño margen sobre Toyota, seguidas de Fiat. Chevrolet y Renault.

En el caso de los autos, mantiene un cómodo primer puesto Cronos, el sedán de Fiat que fabrica en Argentina. Le siguen: Volkswagen Gol Trend, Toyota Yaris, Chevrolet Onix y Peugeot 208.

A continuación, el top 10 de ventas por marca, autos y vehículos comerciales:

Marcas:

1) Volkswagen: 6.187 unidades

2) Toyota: 5.885

3) Fiat: 3716

4) Chevrolet: 2775

5) Renault: 2605

6) Ford: 2087

7) Peugeot: 1568

8) Nissan: 1125

9) Jeep: 837

10) Mercedes Benz: 742

Autos:

1) Fiat Cronos: 2.909 unidades

2) Volkswagen Gol Trend: 1.842

3) Toyota Etios: 1.515

4) Toyota Yaris: 1.030

5) Chevrolet Onix: 968

6) Peugeot 208: 835

7) Chevrolet Cruze: 802

8) Renault Sandero: 658

9) Toyota Corolla: 653

10) Volkswagen T-Cross: 590

Comerciales livianos:

1) Volkswagen Amarok: 2.141

2) Toyota Hilux: 1.927

3) Ford Ranger: 997

4) Renault Kangoo II: 557

5) Fiat Toro: 473

6) Nissan Frontier: 387

7) Chevrolet S10: 345

8) Fiat Strada: 301

9) Peugeot Partner: 275

10) Mercedes Benz Sprinter: 258