El usado del día: espectacular Fiat Argo 2020 con 500 kilómetros y muy barato

Nuestra sugerencia para este Viernes Santo y 2 de Abril, tiene que ver con un auto casi recién salido de la fábrica, con poquísimos kilómetros, excelente imagen y súper precio. Es por estas cualidades que se destaca entre los mejores autos usados publicados en Napsix.

Hablamos de un Fiat Argo HGT 2020 motor 1.8 litros con apenas 500 kilómetros. Dice la descripción del aviso: “Fiat Argo HGT 1.8 2020 cuero, sólo 500 km, como 0km. Climatizador bi zona, aire, dirección, vidrios eléctricos, 4 airbags, arranque por botón, apertura por cercanía, espejos retractiles eléctricos, ABS, ESP, control de pendiente, cámara de retroceso, sensor de estacionamiento, llantas de 17’’ de fábrica, sensor de presión de neumáticos, faros antiniebla, computadora, pantalla, Soy titular, papeles al día, listo para transferir”.

El precio del Fiat Argo es de 1.800.000 pesos. En este link se puede ver el aviso original de Napsix donde hay más fotos, detalles y el contacto del propietario.

