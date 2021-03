Vendió su Pagani Zonda para invertir en una fábrica

El conocido coleccionista de autos Jorge Gómez anunció que vendió su Pagani Zonda F: es el deportivo fabricado por el argentino Horacio Pagani en Italia.

Respecto a esta unidad particularmente, se hizo conocida por un choque en Punta del Este en enero del 2017, y por haber sido expuesto en el Salón de Buenos Aires del 2017, rememora el sitio especializado Autoblog.

Jorge Gómez anunció que vendió el Zonda F para invertir el dinero en una nueva fábrica de su empresa Roker, especializada en artículos eléctricos: “Siempre hay que cuidar el negocio que nos da de comer”, declaró el empresario.

Según indicó, la nueva fábrica será una metalúrgica en San Martín, provincia de Buenos Aires, que se especializará en la producción de gabinetes metálicos para electricidad: “Vamos a invertir dos millones de dólares y a generar 30 nuevos puestos de trabajo”, detalló.

Debido a que la fábrica del argentino Horacio Pagani en Italia no produce más de 30 autos por año, el valor de los Zonda y Huayra siempre tiende a crecer, incluso en el caso de las unidades de segunda mano.

El ejemplar tenía patente de Paraguay, donde Gómez tiene una de sus residencias, y pasó los últimos meses en Uruguay. El viernes el auto fue despachado en un avión de carga rumbo a Estados Unidos. No trascendió el nombre del nuevo dueño.

Gómez despidió a su famoso Zonda F con el siguiente texto publicado en su cuenta en Instagram:

“El avión pasó por Baires el Zonda se quería despedir. Siempre hay que cuidar el negocio que nos da de comer. Siempre hay que reinvertir, sino el negocio se funde. Siempre hay que buscar la parte positiva de todo. La cabeza es todo por eso hay que cuidarla. Muchas veces tuve que vender autos, casas, barcos, lotes, etc. Pero siempre crecí a pesar de todos los vaivenes de la Argentina y el mundo. El Zonda se fue, pero viene el C10, pero ahora tenemos que hacer crecer a Roker. Siento que es el mejor momento de mi vida. Siempre luché por cuidar a mis dos familias, la de sangre y la comercial. Roker me dio todo y quiero que cumpla 100 años. Mis hijos son mejores que yo y sé que lo van a lograr. Y mis nietos tendrán mi edad actual cuando se cumplan los 100 de Roker. Voy a dejar un video grabado para que lo pasen en la festichola. Nunca dejen de soñar, nada es imposible y uno logra lo que está convencido que va a lograr. ¡A mover la colita! ¡No se droguen! Vinimos a este mundo para ser lo más felices posibles. De joven hay que hacer muchos sacrificios y arriesgar. Persevera y triunfarás, me decía mi Mamá y es tal cual. No le den bola a los negativos y a los derrotistas. Disfruten en familia. Mamá se fue a Misa, le dije que prenda un vela. ¡Vamos! #ZondaF”.