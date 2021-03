¿Nuevo low cost? Volkswagen lanzará el Polo Track

Volkswagen sigue reestructurando sus inversiones para el próximo tiempo y una de ellas afectará al Polo. El clásico hatchback compacto de la marca alemana recibirá un restyling en corto plazo y al parecer llegarán nuevas versiones.

Una de ellas será la variante Track, revelada por el Sindicato de Metalúrgicos de Taubaté, Brasil, y recientemente confirmada por Alexander Seitz, director financiero global de la marca alemana, quien indicó que se tratará de un modelo “de entrada”. Los detalles sobre esta configuración fue presentada ante inversionistas.

Según indicó el sitio especializado Motor 1, citado por Parabrisas, el Polo Track será producido en la planta que la marca tiene en Taubaté, una vez que sea readaptada para fabricar modelos con la plataforma MQB-A0, como Virtus, Nivus y T-Cross.

Todavía no hay detalles acerca de una posible llegada a Argentina, pero en Brasil, la nueva variante del Polo será la más económica con motorizaciones de baja cilindrada y hasta podrían no tener turbo, como el 1.0 MPi. Incluso, todavía no se sabe si la configuración adoptará el nuevo restyling del hatchback o se ofrecerá con la trompa actual.

La presentación del nuevo Polo se realizará en el segundo trimestre de este año, aunque primero debutaría en Europa y hacia fin de año o principios del 2022 llegaría a los concesionarios de nuestra región. En el caso de la versión Track, todavía no se sabe cuándo será lanzada.