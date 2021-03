Mujeres periodistas de todo el mundo eligieron el auto del año

El premio Women’s World Car of the Year fue revelado el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) dando como resultado un “llamativo” ganador: el Land Rover Defender.

Se trata de un todoterreno de última generación, que cuenta con una larga trayectoria y basta experiencia en el mundo off road, detalla iProfesional.

El resultado de la votación es “llamativo" porque, para muchos, el Lando Rover Defender es un vehículo caro (en gran mayoría de los mercados), con emisiones que todavía no son de las mejores, pero su éxito pone en evidencia otros logros que el segmento de los SUV está teniendo en todo el mundo, que es ganar terreno a modelos tradicionales como los vehículos urbanos y familiares, y que, especialmente en Argentina, son un éxito.

Este todoterreno fue elegido entre un total de nueve categorías, de las cuales quedaron tres finalistas de cada una para definir luego un ganador. Así, de los nueve modelos pertenecientes a cada segmento, se eligió el número uno: el Land Rover Defender.

Los finalistas según categoría fueron los siguientes:

Peugeot 208: mejor coche urbano

Skoda Octavia: mejor coche familiar

Lexus LC 500 Cabrio: mejor coche de lujo

Ferrari F8 Spider: mejor deportivo

Peugeot 2008: mejor SUV urbano

Land Rover Defender: mejor SUV mediano

Kia Sorento: mejor SUV grande

Ford F-150: mejor 4×4 y pick up

Honda-e: mejor vehículo eléctrico

"El Women’s World Car of the Year es el único jurado en el mundo formado íntegramente por mujeres periodistas del mundo motor. Esto le da un enorme valor porque sus decisiones representan los gustos y preferencias de millones de mujeres conductoras de todo el planeta. Son premios también de una gran importancia para cualquier tipo de comprador porque los automóviles no tienen género ni están sujetos a estereotipos. Los ganadores de estos premios son, sencillamente, los mejores coches del mundo”, afirmó Marta García, presidenta ejecutiva del Women’s World Car of the Year.

El Land Rover Defender

El vehículo ganador, es, históricamente, uno de los modelos más emblemáticos de Land Rover, el cual recibió recientemente nuevas versiones que abarcan desde el motor original V8 de los años setenta, los modelos de la especificación de Norteamérica de los años noventa y el potente Defender Works V8. Este nuevo bloque de ocho cilindros se une a la más reciente gama de motores nafteros, diésel e híbridos enchufables de Land Rover.

En cuanto a la potencia del V8 de 5.0 litros sobrealimentado de Land Rover, llega a increíbles 525 cv de potencia y brutales 625 nm de torque, y está conectado a una transmisión automática de ocho velocidades.

El Defender V8 90 pasa de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, alcanza una velocidad máxima de 240 km/h, consume 14,5 litros de combustible por cada 100 km y genera unas emisiones de CO2 a partir de 327 g/km.

Con unos ajustes especiales de la suspensión y un nuevo diferencial activo electrónico trasero, ofrece una maniobrabilidad más ágil combinada con un mayor control y precisión de conducción. Unas barras estabilizadoras sólidas de más diámetro ayudan a reducir el balanceo de la carrocería en apoyos en las curvas, mientras que el diferencial activo electrónico trasero introduce una función que permite controlar con precisión la posición del vehículo en las trazada mientras alcanza y supera su límite de adherencia.

En cuanto a su lanzamiento en Argentina, que se realizará este año, ya se muestran diferentes versiones en la web oficial de la marca.

En este video del sitio especializado español Diario Motor, se analiza el Land Rover Defender: