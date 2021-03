“Es histórico que KTM fabrique la 790 Adventure en Argentina”

El sitio especializado La Moto entrevistó a Juan Carlos Mas, gerente de KTM Argentina, tras el anuncio y la puesta en marcha de la producción de la 790 Adventure en sus dos versiones en la planta de la marca en Campana, provincia de Buenos Aires.

A continuación reproducimos la nota de La Moto a Juan Carlos Mas:

¿Qué representa para KTM Argentina el hecho de producir en Argentina una moto de esta naturaleza?

Es un hecho histórico que una moto de estas características se empiece a producir en Argentina. Se trata de la moto de mayor cilindrada fabricada en nuestro país, pero no es sólo eso: nunca antes nos habíamos acercado al nivel de tecnología y calidad que tiene esta moto. Para KTM este modelo ha sido un gran éxito a nivel mundial. Entendemos que dentro de la categoría Touring es el más masivo de todos y por eso apostamos a su producción en Argentina.

¿Qué contempla el proceso industrial de la 790 Adventure?

Para poder fabricarla tuvimos que invertir unos 200 millones de pesos para acondicionar la planta de Campana. Esta moto tiene una línea de ensamble individual, herramental y dispositivos exclusivos. Ninguna de las otras marcas que producen en nuestra planta tiene un núcleo de ensamble similar. La tecnología que utiliza ya de por sí es muy superior. De la capacitación de operarios participaron 6 ingenieros austríacos que estuvieron auditando cada uno de los procesos.

¿Qué partes de la moto serán de integración nacional?

Seguimos la misma lógica de integración nacional que en el resto de los modelos que fabrica KTM Argentina. Esto es piezas electrónicas, filtros, soldadura y pintura. Hay una demanda muy importante de esta moto. Una demanda atrasada de tres meses porque las últimas unidades se enviaron a los concesionarios en octubre y noviembre. Lo más importante es que tenemos asegurado un mínimo de tres años de continuidad para producir la 790, más allá de la salida de la 890 en Europa.

¿Cuál será el volumen de producción de cada modelo?

De aquí a fin de año son 500 unidades las que estaremos produciendo entre los dos modelos. La R se empezó a fabricar en febrero y la S ahora, en el mes de marzo. El porcentaje creemos que será de 50 y 50, a lo sumo 55 y 45 en favor de la R, ya que este tipo de versiones está más asociado a KTM que la variante S, que es más para un uso sobre asfalto.

¿Qué precios tendrán los nuevos modelos nacionales?

La R un precio sugerido de 3.700.000 pesos y la S de 3.200.000 de pesos. La R ya está en los concesionarios y la S llegará a fines de este mes. Ambas cuentan con la garantía de 1 año sin límite de kilómetros como toda KTM, ya que la calidad da igual en donde esté armada. No hay ninguna diferencia respeto de las motos que importamos de Austria. Es exactamente la misma moto. No cambia nada ni a nivel calidad ni técnicamente.

¿Pueden llegar a exportar la 790 a mercados regionales?

No, exportar es un desafío histórico… a nivel autos, por ejemplo, las marcas están a otro nivel. Hoy por hoy ninguna marca de motos ha sido capaz de exportar sus productos y por ahora KTM Argentina no piensa en exportar, solo producir para el mercado interno.

A partir de estas mejoras en la planta, ¿Campana puede producir un modelo de mayor cilindra que la 790?

Si porque no hay limitaciones de KTM para producir cilindradas mayores ni otros segmentos. De hecho, tenemos el proyecto para motos off road, que quizás arranque en agosto próximo. Las limitaciones que nos ponemos para producir motos más grandes tiene que ver con la rentabilidad, es decir, si es factible hacerlo o no.

¿Cuáles son las motos off road que estarán ensamblando en nuestro país?

Tendremos la confirmación de la casa matriz en los próximos días, pero apuntamos a una enduro de 250 o 350 cc.

¿Cómo ven el mercado para este año?

Para KTM va a ser un buen año. Los modelos que llevan poco tiempo en la calle han dado un cimbronazo. Además de las novedades que mencionamos llegará la 250 Adventure y tenemos los tanques de siempre: 200 y 390 Duke. Somos súper optimistas para 2021. Creemos que vamos a tener un crecimiento exponencial.