El usado del día: inmaculado Fiat Cronos con ¡18.000 kilómetros!

Nuestra sugerencia respecto a los mejores autos usados publicados en Napsix, tiene que ver con un sedán fabricado en Argentina y que se ha convertido, en los últimos meses, en el modelo más vendido del país.

Se trata de un Fiat Cronos 1.8 litros, modelo 2018 y con apenas 18.000 kilómetros. Dice la descripción del aviso: “Titular. Está impecable, es el más full y completo que viene, ya no sale una versión tan equipada (4 airbag, llantas 17, alarma volumétrica, panel insonorizador en capot, porta anteojos, espejos rebatibles con la alarma, entre otros), motor 1.8 nafta. Le funciona absolutamente todo y tiene un año más de garantía extendida Fiat. Polarizado y tuercas antirrobo originales Fiat. Mantenimiento siempre hecho en tiempo y forma en Lorenzo. Podría recibir permuta. Escucho contado”.

El precio del Fiat Cronos es de 1.750.000 pesos. En este link es posible ver el aviso original de Napsix donde hay más detalles, más fotos y el contacto del propietario.

