De la mano de la nueva Ranger llega el nuevo Everest: primeras fotos

Luego de presentar la nueva generación de la pick up Ranger, ahora Ford avanza en Australia con el desarrollo del nuevo Everest, el SUV basado justamente en la camioneta mediana, la cual será producida en Argentina desde el 2023.

En el histórico centro industrial de la marca en el país, se están realizando obras por 650 millones de dólares, para adecuarlo a la nueva Ranger, lo cual podría también incluir una línea de producción para el Everest, el SUV mediano con chasis de larguero derivado justamente de la pick up mediana. Si bien no hay confirmación, la posibilidad es cierta, y si esto ocurre, peleará con los dos referentes del segmento: Chevrolet Trialblazer y Toyota SW4. Ahora se sumó el Jeep Commander, pero no tiene el mismo tipo de chasis.

Pero volviendo al Everest, en Australia ya se han podido ver varias unidades camufladas, pero que de todas maneras dan una idea bastante cercana de cómo será el vehículo.

La marca del óvalo anunció que el modelo ingresó a la fase final de pruebas, y, como ocurrió con Ranger, lo muestra con un camuflaje que esconde algunas de sus características.

No obstante, las imágenes muestran muchas de las líneas del Everest, que combina el diseño frontal de la nueva Ranger, con el protagonismo de las ópticas con forma de C, con novedades para los laterales y la zona trasera.

Mientras, en el lateral se aprecia toda la zona vidriada y otras características como los estribos y las llantas de aleación, mientras que el sector posterior incluye la presencia de ópticas que estarían unidas por un aplique que recorre el portón.

Ford aún no mostró el interior, que podría ofrecer un diseño derivado de la pick up y, como el modelo precedente, debería contar con tres filas de asientos y siete plazas.

Es posible que, respecto a motorizaciones, los impulsores sean los mismos que la nueva pick up, que incluye motores diésel 2.0 turbo y biturbo, el turbodiésel V6 3.0, la caja automática con diez marchas y la tracción con función integral permanente. Por el momento habrá que esperar, pero ¡qué lindo sería que Everest fuera argentino!