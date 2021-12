Así es la espectacular versión Raptor del Ford Bronco

Si bien mantiene algún nivel de camuflaje, está casi desnudo. Hablamos del Ford Bronco (pero Raptor), el todoterreno del Óvalo lanzado recientemente y que se ha transformado en un éxito mundial, haciéndole fuerza al clásico del segmento: el Jeep Wrangler.

En este caso, de la mano de Motor1, se pudo apreciar un Ford Bronco Raptor casi sin calcos, y lo que se ve promete y mucho. Como sus primas pick ups Ranger y F-150, este pequeño trepador también ofrecerá, en el corto plazo, una versión para el off road deportivo más extremo.

Es de esperar que el Bronco Raptor tenga bajo el capot un motor V6 bi-turbo naftero que podrá ser de 3.0 litros 405 cv y 563 nm o de 3.6 litros con 450 caballos. La transmisión debería de ser la automática de 10 marchas.

Es necesario aclarar que la familia Bronco se divide en dos: por un lado el Bronco Sport que se vende en Argentina, una camioneta urbana del segmento C (compacto), que si bien tiene aptitudes 4x4, no es un todoterreno extremo. Por otro lado está el Bronco a secas, justamente el vehículo que, al estilo Jeep Wrangler, es un todoterreno al 100% y se ofrece en variables de 4 y dos puertas. Esa versión aún no se vende en el país.