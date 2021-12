Honda presentó el New City, pero habría malas noticias para Argentina

La marca japonesa Honda develó en Brasil el nuevo City, la última generación del vehículo del segmento B (chico). Ahora estará disponible, además de con su tradicional carrocería sedán, también con opción de cinco puertas, como lo que ocurre con el Yaris de Toyota.

El New City Hatchback cuenta con 4,34 metros de longitud y 2,60 de distancia entre ejes, además de un interior con el sistema de modularidad interna Magic Seat (tal cual su primo Fit) y un baúl con 268 litros de capacidad.

El sedán, por su parte, cuenta con 4,55 metros de largo y comparte la distancia entre los ejes delantero y trasero con la otra opción de la gama, a la que supera con su espacio para llevar equipaje: 519 litros.

El equipamiento incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, sistema multimedia con pantalla táctil de 8”, tapizado de cuero, tablero con pantalla de 7”, climatizador automático y digital y espejo interior automático.

En el apartado seguridad tiene asistente de reducción de punto ciego (con cámara), seis airbags, controles de estabilidad y de tracción, frenado automático de emergencia, luces full LED, control crucero adaptativo, asistencia de permanencia en carril (con ajuste de la dirección), cambio automático de luces y cámara y sensores (delantero y trasero) de estacionamiento.

Sobre el aspecto mecánico, el protagonista es el nuevo motor naftero 1.5 litros atmosférico con cuatro cilindros, inyección directa y distribución variable. Entrega 126 cv de potencia y 152 nm de torque y se combina con caja automática CVT con simulación de siete marchas y levas en el volante.

Lo que no está claro aún, más allá de los interesante del producto, es si Honda lo va a ofrecer en el corto plazo en Argentina. Por lo pronto, la develación fue el Brasil, donde se produce el modelo, pero no hubo anuncios sobre si llegará o no a nuestro mercado.