BMW presentará el XM, un brutal SUV de 750 cv eléctrico

Parece que la gama de SUV de BMW no se agotará entre el X1 y el X7, sino que sumará un jugador. No será el X8, o al menos no llevará ese nombre.

BMW dio a conocer el teaser de su nuevo modelo: el Xm, el cual será 100% eléctrico y de muy altas prestaciones.

La imagen que anticipa BMW muestra el frontal del vehículo con grandes riñones iluminados y en formato trapezoidal (no son tan grandes ni polémicos como los del Serie 4), así como unos faros de menor tamaño.

La insignia de BMW se sitúa en una hendidura del capó y se han instalado dos módulos de iluminación diurna en el techo, que suponemos que no estarán en el coche de producción. En relación a las fotos espía que se conocieron, ha perdido los faros divididos que se apreciaban.

El capó incluye dos pequeñas aberturas cerca de la unión con el parabrisas, que aún no se sabe si serán un simple decorado o cumplirán alguna función. Con respecto a la potencia se habla de unos 750 cv. Todo indica que conoceremos la versión final el próximo 29 de noviembre, es decir la semana que viene. A esperar.