Volkswagen Argentina renovó su práctico y exitoso sedán Virtus

Volkswagen actualizó en Argentina el Virtus, el sedán chico (segmento B) de la marca alemana. Viene a reemplazar al modelo que se comercializó desde febrero del 2018 y complementará la oferta del Volkswagen Polo 2022 (su hermano 5 puertas), lanzado en agosto pasado. El nuevo Virtus 2022 llega importado desde Brasil y ya está a la venta en nuestro mercado.

No hay novedades mecánicas en esta actualización, ya que mantiene el motor MSi 1.6 litros y 16v naftero de 110 cv de potencia y 155 nm de troque combinado con caja manual de cinco velocidades o automática Tiptronic de seis marchas, con convertidor de par. Mientras, la versión GTS mantiene el 1.4 turbonaftero de 150 cv de potencia y 250 nm de torque sólo con caja Tiptronic. La tracción en todos los casos es delantera.

Es interesante mencionar que la versión tope de gama Highline incorpora el detector de fatiga y el sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Asimismo, es de destacar que las versiones Comfortline AT, Highline AT y GTS incorporaron la ya tradicional pantalla multimedia VW Play de 10’’ conocida de los VW Taos y Nivus.

Los precios oficiales: Virtus MT 1.6 110cv MY22, 2.428.300 pesos; Virtus Comfortline AT 1.6 110cv MY22, 2.909.850 pesos; Virtus Highline AT 1.6 110cv MY22, 3.094.550 pesos; Virtus GTS AT 1.4 TSI 150cv MY22, 4.384.950 pesos. La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.