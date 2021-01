Ford: concesionarios oficiales mendocinos responden todas las dudas

La noticia de que Ford Motor Company dejaba de fabricar vehículos en Brasil, fue un simbronazo para toda la industria en la región, más allá de que se sabía que la marca dejaría de fabricar autos para concentrarse en pick ups y camiones.

De todas maneras, el golpe fue fuerte teniendo en cuenta que con el cierre de las terminales (tres en total), dejarán de llegar a Argentina dos modelos muy exitosos e instalados como son el pequeño Ford Ka y el SUV chico Ecosport.

Con la intención de conocer la opinión de los concesionarios oficiales de Ford en Mendoza, es que acudimos a Goldstein, Lorenzo y Meschini. Los primeros dos accedieron a responder las preguntas, mientras que Meschini prefirió no hacerlo.

A continuación, las preguntas con las respuestas de cada uno: Ignacio Goldstein por Ford Goldstein y Gerardo Lorenzo por Ford Lorenzo.

¿Fue sorpresivo el cierre de plantas de Ford en Brasil?

Goldstein: Sí, nos toma por sorpresa a todos. Pero esas decisiones son tomadas a nivel global. Hay planes para reemplazar los modelos afectados por futuros proyectos eléctricos.

Lorenzo: No fue una sorpresa porque no le estaba yendo bien a Ford en Brasil con los autos. Es por eso que decidió apostar todo a los SUV y pick ups. En Estados Unidos lleva 46 años líder en ventas con la Serie F, una cosa increíble. Acá lo vemos con la F-150, un producto muy de nicho pero que genera mucho interés. Y no olvidemos que Ranger es un referente absoluto, además de fabricación nacional, lo que no nos hace, como con otros modelos, Brasil-dependientes.

¿Cómo cree que va a afectar al mercado argentino la discontinuación del Ka, un modelo muy popular, y el encarecimiento de Ecopost, que llegará importado extrazona y que también es un modelo popular?

Goldstein: Sobre la discontinuación del Ka, hay proyectos para nuevos productos eléctricos. Consideramos que el mercado va a tender a eso, el mundo va orientado a lo eléctrico. En cuanto a EcoSport, llegará importada de una planta más productiva con lo cual el producto tendrá menores costos, aunque ahora no se puede determinar su precio final. Lo que descontamos es que será un productos con altos estándares de calidad.

Lorenzo: El Ka es un auto de entrada a la marca muy importante, con gran participación, entre los de mayor patentamiento, además con mucha historia. Pero creo que Ford va a dar posibilidad a los clientes para que se queden en la marca, por ejemplo, ofreciendo una buena posibilidad de pasar a Ecosport. Respecto a esto, no conozco en detalle cómo determina la terminal el precio de un vehículo, pero estimo que se analizarán los costos para poder traer a Argentina la Ecosport al mejor precio, y por supuesto seguir ofreciédola en plan de ahorro.

¿Comparte con Ford la visión de que el futuro está en los SUV, pick ups y vehículos comerciales?

Goldstein: Estamos convencidos de que es así. Las nuevas generaciones buscan esos productos que a su vez han tenido un gran avance tecnológico.

Lorenzo: El mundo está virando a los SUV y creo que la visión de Ford de hacerse fuerte en ese segmento es correcta. Apostamos mucho a los SUV de calidad y con tecnología y a los vehículos comerciales ya consolidados.

¿Hay clientes de Ford que reclaman modelos tipo Focus o Fiesta, que también se dejaron de hacer hace un tiempo?

Goldstein: Es un segmento que ha mutado y en un futuro cercano no sería extraño pensar en que el formato comience en un SUV. Es verdad que es un segmento que estaba fuertemente arraigado a la marca pero se lograron grandes volúmenes con productos más innovadores como las versiones extremas de Ranger, la pick up mediana más equipada y segura del mercado; la gama F-150, el vehículo más exitoso del mundo; los modernos SUV Territory y Kuga. El desafío ahora está en seguir desarrollando nuevas tecnologías porque la vara cada vez es más alta y los consumidores están cada vez más informados. Ford está comprometido en brindar lo que el cliente demanda y es muy prometedor en ese sentido.

Lorenzo: Hay clientes que sí piden Ka, pero estoy seguro de que Ford va a dar una opción para esos clientes . Hoy el único sedán que queda es Mondeo, en versiones nafta y Vignale, híbrido, una gran relación precio producto, incluso quizás mejor que algunas opciones de marcas premium alemanas.

En Mendoza, ¿qué va a pasar con quienes estén pagando un plan de ahorro del Ka?

Golstein: Por el momento no hay confirmaciones oficiales, pero seguramente se les propondrá una solución en breve. Existirán alternativas para los clientes de retirar otros productos.

Lorenzo: Vamos a ver qué ocurre pero se va a devolver la plata pero se va a trabajar con algunos beneficios para que se pasen a otro modelo como Ecosport, con alguna ayuda. La intención es dar opciones.

¿Cuáles son los lanzamientos previstos por Ford para este año en Argentina y cuál espera con mayor entusiasmo?

Goldstein: Próximamente viene la nueva F-150 MY2021. Hace poco lanzamos la nueva Kuga Hybrid Titanuim. También contaremos con la nueva Transit en sus distintas versiones comerciales que cada es más fuerte y gana terreno. Y existirán novedades en el segmento SUV y pick up con Bronco y más. Ford permite mantener el entusiasmo en cada ocasión porque siempre tiene algo que nos sorprende.

Lorenzo: Bronco, sin dudas, un gran vehículo que seguro va a ser un éxito, porque además viene de México, por lo que contará con beneficios fiscales.