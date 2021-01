Toyota lanzó la Hilux argentina en Chile, ¡y es más barata!

Toyota Chile lanzó a la venta la pick up mediana Toyota Hilux en su versión 2021, presentada en nuestro país en noviembre pasado.

Se trata del vehículo comercial más vendido en Argentina, también fabricado aquí, pero que del otro lado de la cordillera es más barato. Sí, así como usted lo lee.

Veamos. Según información oficial de Toyota Chile, replicada por el diario La Tercera, la versión 2021 de la Toyota Hilux arranca con un precio de 19.990.000 pesos chilenos, al cambio oficial 2.132.940 pesos argentinos, mientras que en nuestro país, la versión entrada de gama de la camioneta mediana cuesta 2.155.000 pesos, según el precio de lista.

Si nos vamos al otro extremo de la gama, la versión más costosa de Hilux en Chile cuesta 32.990.000 pesos chilenos, unos 3.915.912 pesos argentinos al cambio oficial. En nuestro país, la Hilux SRX AT sale 4.500.300 pesos.

Hay que aclarar que la conformación de la gama no es exactamente igual en Argentina que en Chile, ya que acá tenemos 16 posibilidades de configuración mientras que en Chile sólo hay 7. Asimismo, las entreda de gama y los tope de gama no son los mismos: del otro lado de la cordillera no se ofrece la versión SRX AT.