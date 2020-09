Ford ya muestra la pick up compacta Maverick junto a Ranger

Ya no es una novedad que Ford prepara el lanzamiento de una nueva pick up compacta denominada Maverick. Si bien la automotriz no realizó el anuncio oficial del nombre, hace tiempo que se filtraron imágenes de a tapa de la caja con este nombre.

Se sabe además que el modelo será más pequeño que la Ranger, claramente porque se encuentra en un nivel inferior, pero hasta ahora nunca se había visto a ambos modelos juntos.

Durante las últimas horas, el foro Maverick Chat, citado por el sitio Parabrisas, publicó varias imágenes de los dos modelos con la única diferencia que uno ya lo conocemos y el otro todavía no, pero a pesar de los cobertores nos dan una idea de las dimensiones que puede llegar a tener.

Las fotos provienen de Estados Unidos y donde Ranger es producida. En cambio, Maverick será fabricada en México luego de la salida de la línea de producción del Fusion (o Mondeo). De todos modos, podría heredar la motorización del sedán compuesto por un 2.0 turbo de cuatro cilindros con 240 cv de potencia, sumado también a los rumores del 1.5 turbo tricilíndrico de 184 cv del Bronco Sport.

En comparación con Ranger, estaría más limitado por su distancia al piso y según también lo revelado por el sitio brasileño Quatro Rodas, los pasaruedas son más pequeños, las suspensiones estarán un poco más acotadas, pero a diferencia de lo que se creía, las dimensiones en largo, ancho e incluso la cabina son bastante similares.

Aun así, Maverick tendrá una plataforma monocasco modular C2, la misma de modelos como Kuga, Focus IV y Bronco Sport, por mencionar algunos. A diferencia de Ranger, la camioneta compacta estará enfocada más al entorno urbano, con menor peso y mejores cifras de consumo. Su lanzamiento está previsto para el corto plazo y llegaría a nuestra región el año que viene.