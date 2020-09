Mirá la el aviso que tuvo que retirar Audi

Cada vez son más estrictos los límites entre los cuales se mueve la comunicación, aunque a veces puedan parecer difusos. Es que los códigos han cambiado gracias a la lucha que, los diferentes sectores de la sociedad, han impulsado para evitar que se transmitan mensajes que puedan ser ofensivos para diferentes personas. Y esa es una máxima que los comunicadores deben manejar con la claridad de la luz: no hay margen para especulaciones.

Esta definición es, de alguna manera, la que pone en una situación incómoda a Audi. La marca alemana tuvo que retirar un aviso publicitario considerado ofensivo y de mal gusto por algunos usuarios, según detalla el sitio especializado Parabrisas.

En la pieza publicitaria se ve a una niña recostada sobre la parrilla de un RS4 comiendo una banana, imagen que, en el Twitter oficial de la marca, se complementa con un texto que dice: “Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4”, o “Deja que tu corazón lata rápido… en todos los aspectos”.

Quienes se manifestaron contra el aviso lo consideraron como insensible e, incluso, de índole sexual.

Audi pidió perdón: “Nos disculpamos sinceramente por esta imagen insensible y nos aseguraremos de que no se use en el futuro. También examinaremos internamente de forma inmediata cómo se ha creado esta campaña y si los mecanismos de control fallaron en este caso”.

Y agregó: “Esperábamos poder transmitir que incluso para los usuarios más pequeños es posible apoyarse relajadamente en la tecnología RS. ¡Eso fue un error! Audi nunca tuvo la intención de herir los sentimientos de nadie”.

No obstante, las críticas apuntan a que la ubicación de la niña es totalmente inadecuada porque el conductor del Audi RS 4 no podría verla al arrancar, y que un niño nunca debe aparecer en una situación semejante.

El equipamiento de seguridad del que dispone este modelo cuenta con treinta dispositivos entre los que se incluye un sistema que evita el atropello de niños pequeños.