Ram TRX dejó como un cachorro a la Ford F-150 Raptor

FCA anunció el lanzamiento mundial de la Ram TRX (o sea, T-Rex), la pick up grande más potente del mercado. Y el nombre no es casual: apunta justamente a su gran rival, Ford, quien a su pick up grande más extrema la llamó F-150 Raptor, también haciendo alusión a los dinosaurios.

La Ram TRX 1500 carga un bestial motor Hemi V8 6.2 supercharged de 702 cv de potencia y 881 nm de toque, que supera por escándalo a los 456 cv y 691 nm de la F-150 Raptor. Asimismo, Ram declara una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y una velocidad máxima limitada a 190 km/h.

Según cita Autoblog, directivos de FCA Argentina ponderan el buen posicionamiento de Ram en el mercado argentino, y están analizando la posibilidad de traer la TRX al país.

A continuación, los 10 puntos más destacados del comunicado oficial de FCA sobre la presentación mundial de la Ram TRX, que se fabrica en Estados Unidos:

1) Ram 1500 TRX 2021 ha sido diseñada para afrontar las más duras condiciones de manejo extremo y sobresalir por encima de todas sus rivales.

2) Ram 1500 TRX 2021, el “depredador alfa” del mundo de las pickups, está diseñada para afrontar las más duras condiciones gracias a sus extremas capacidades y su resistencia, lo que le permite superar a cualquiera otra pick up del mercado.

3) El nuevo chasis, fabricado en acero de alta resistencia, multiplica los beneficios de una baja torsión, incrementando los niveles de durabilidad y estabilidad.

4) Diseñado para proporcionar nuevos niveles de rendimiento, el motor HEMI® V8 sobrealimentado de 6.2 litros se convierte en el referente del rendimiento entre las pickups medianas.

5) 702 caballos de fuerza, 650 lb-pie de torque.

6) 0 a 60 mph en 4,5 segundos, 0 a 100 mph en 10,5 segundos.

7) Velocidad máxima de 118 mph (aprox. 190 km/h).

8) La transmisión TorqueFlite 8HP95 de 8 velocidades proporciona cambios de velocidad ágiles y vigorosos tanto en manejo normal como deportivo.

9) Un innovador sistema de inducción de aire de doble entrada garantiza un suministro constante de aire limpio y fresco al motor a través de la parrilla frontal y de una toma en el capó.

10) El filtro de aire más grande del segmento está diseñado para trabajar en entornos extremos y polvosos con una capacidad de filtrado cuatro veces superior a la de su competidor más cercano.