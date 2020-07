Lanzamiento: Peugeot 2008 In Concert

Peugeot Argentina anunció el lanzamiento de una serie especial de su SUV para el segmento B (chico). Viene a complementar la gama de la 2008 2020 que se lanzó a la venta en agosto pasado.

En este caso, se trata de 400 unidades que tienen un equipo de audio exclusivo, desarrollado por la marca JBL. Es la segunda serie especial de esta alianza, que comenzó con el Peugeot 208 In Concert, lanzado en octubre pasado. La 2008 llega de de Brasil y ya está a la venta en nuestro mercado.

La serie especial 2008 In Concert se ofrece con tres opciones mecánicas, ya conocidas: EC5 1.6 naftero de 115 cv de portencia y 152 nm de torque, con caja manual de cinco marchas o automática de seis velocidades, y THP 1.6 turbonaftero de 165 cv de portencia y 240 nm de torque, sólo con caja automática de seis marchas, Aisin con convertidor de par. En todos los casos la tracción delantera con sistema Grip Control en la versión THP.

El sistema de audio desarrollado por JBL, compuesto por ocho salidas de sonido y un procesador digital.

Los precios son los siguientes: Peugeot 2008 In Concert 1.6 Manual AM20, 1.682.000 pesos; Peugeot 2008 In Concert 1.6 Tiptronic AM20, 1.761.500 pesos; Peugeot 2008 In Concert 1.6 THP Tiptronic AM20, 1.859.700. La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.