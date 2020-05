Porsche te recomienda los mejores video juegos de autos

Para todos los fanáticos de los juegos de video y las carreras de autos es muy importante contar con la experiencia de llegar a conducir las piezas más exclusivas de la industria. Todos sueñan poseer y hacer rugir su coche favorito para cruzar primeros la línea de meta y ver bajar la bandera a cuadros. Sin duda, la gran mayoría de jugadores sueña con conducir un Porsche.

La primera incursión de los deportivos de Stuttgart en los videojuegos ocurrió en el año 2000 con el lanzamiento de Need for Speed: Porsche Unleashed. Sus siguientes apariciones fueron en las primeras tres versiones de Forza Motorsport, juego de Microsoft, empresa que pagó una alta suma de dinero a Electronic Arts (EA), la compañía que produce Need for Speed y que tuvo los derechos de exclusividad de Porsche para videojuegos hasta el 2016.

Finalizado el contrato de Porsche con EA, los deportivos alemanes se hicieron presentes en muchos otros videojuegos, incluso en simuladores mucho más realistas, entre ellos los de iRacing o los Assetto Corsa, que están presentes en todos los Porsche Center.



Porsche Latin America te recomienda el top 5 de los juegos de video de autos donde los vehículos más icónicos de la marca pueden ser conducidos. Un listado ideal para esta época de distanciamiento social ocasionada por el coronavirus.



Need for Speed Heat

Conducir a toda velocidad tanto de día como de noche en este juego de carreras callejeras donde los límites marcados por la ley se desvanecen cuando empieza a anochecer, es la gran promesa de este juego de última generación.

En el día, Palm City celebra el Speedhunters Showdown: una competencia con el fin de recaudar fondos para poder adquirir y personalizar los mejores vehículos del mundo. En la noche, la adrenalina se dispara con las carreras callejeras ilegales que incluyen persecuciones policiales que aumentan la reputación de cada jugador y otorgan acceso a carreras más grandes y a mejores autos.

Muchos ejemplares de la gama de súperautos de Porsche están allí. Los 911 GT3 RS, 718 Cayman GT4, 918 Spyder, 911 GT2 RS, algunos GTS y el Panamera Turbo son los vehículos de la marca que pueden ser conducidos en este juego.



Disponible para Xbox One, Play Station 4 y PC (Origin).



Gran Turismo Sport

Un videojuego que no puede faltar en la colección de todos los amantes de los autos para disfrutar del motorsport desde la comodidad del sofá. Se trata de la primera experiencia de carreras automovilísticas diseñada para participar en competencias globales en línea en tiempo real, supervisadas por el máximo organismo rector del automovilismo internacional, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

En este juego cada participante crea su legado al representar y competir por su país o fabricante favorito. También tiene la posibilidad de competir con sus amigos o conocidos desde cualquier parte del mundo mediante diferentes eventos, ligas y campeonatos por temporadas.

En este juego está disponible el potente Porsche GT3 RS para conducir en las mejores pistas del mundo y el recientemente presentado Porsche Taycan Turbo S, el primer vehículo ciento por ciento eléctrico de la casa alemana.



Disponible para Play Station 4.



Forza Motorsport 7

Este juego fue presentado en 2017 y tuvo en la carátula la imagen del Porsche 911 GT2 RS, el nueveonce más potente en la historia de la marca. Se trata de una experiencia de emoción y manejo al límite, además de ser un juego en el que corredores, drifters, drag racers, tuneadores y creadores se unen en una comunidad que converge en todos y cada uno de los autos disponibles. Tiene más de 700 vehículos entre los cuales elegir, incluida la colección más grande de Porsche.

Asimismo, los jugadores se ponen a prueba en 30 famosos circuitos alrededor del planeta, en donde las condiciones de carrera cambian cada vez que los competidores entran a la pista.

Dentro de la lista de ejemplares Porsche disponibles en este juego se encuentran distintos modelos de 911 GT, Cayman GT4, 918 Spyder, 911 GT2 RS, algunos GTS Macan, Cayenne, Panamera Turbo e icónicos clásicos, entre los que sobresalen los 959, 928, 550A Spyder y 718 RS 60, entre otros.

Disponible para Xbox One y PC.

Forza Horizon 4

Este videojuego es una propuesta ambiciosa en términos de conducción virtual en excelente definición. Contiene una experiencia de manejo completa por Gran Bretaña, un escenario de proporciones colosales, colmado de contrastes, con una belleza casi exótica que irradia vida propia: la hora del día, las condiciones meteorológicas y las estaciones del año cambian en el juego y eso transforma la experiencia al volante de Forza Horizon 4 a todos los niveles.

Porsche tiene una amplia gama de vehículos disponibles en el juego, entre los que destacan los clásicos 356A Speedster, 718 RS 60, 959 y 944 Turbo, entre otros; además de una amplia gama de súperautos 911 GT, Cayman GT4, Panamera, Macan y Cayenne Turbo y 918 Spyder que transforman la diversión de cada jugador en una experiencia premium.

Disponible para PC y Xbox One.



Need for Speed: Porsche Unleashed

Como su nombre lo dice, este juego está dedicado únicamente a la marca alemana. Recorre los primeros 50 años de historia de Porsche y transcurre en diferentes pistas de Europa, Japón y Estados Unidos. Es recordado como uno de los mejores títulos de toda la saga, gracias a su detallado recorrido por todas las etapas de Porsche −incluso con material real de archivo−, por su jugabilidad y por su calidad en general.

En esta edición especial de Need for Speed, los jugadores tienen que emplear todas sus habilidades para ir desbloqueando los autos en orden cronológico, desde los de 1950 hasta los del 2000.

Las modalidades disponibles del juego van desde carrera sencilla hasta piloto de fábrica que ofrece una experiencia más realista en términos de mecánica y prueba de manejo. Este juego definitivamente es un clásico para los amantes de la marca.

Disponible para Play Station 1, Game Boy Advance y PC.