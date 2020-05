Mirá las impresionantes camionetas de la Policía bonaerense

A través de una foto filtrada, se pudo saber que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires incorporará a la flota de su policía, nada menos que camionetas RAM 1500.

Se trata de una de las chatas más poderosas que se puede comprar en el país. En este caso, vienen importadas de México, tienen un precio de lista de 55.800 dólares y se utilizarán para la prevención y combate del delito en el distrito más grande del país. No obstante, al no haber aún anuncio oficial, no es posible saber cuántas unidades se compraron.

La información derivó de la foto que sacó un seguidor de la página especializada en autos Autoblog. En la nota del sitio amigo, se detallan que la imagen fue tomada a una camioneta recién salida de un taller de gráfica automotor en la localidad de Berisso. Ahí se puede ver que la RAM 1500 ya luce la nueva decoración que comenzarán a usar los móviles de esa fuerza en toda la provincia de Buenos Aires.

Como antecedente, estas camionetas ya las adquirió el Estado bonaerense para equipar al grupo especial Alcón, dedicado a actuar en casos de sucuestro. Además, las RAM 1500 también son utilizadas por el partido de Tigre, que hace un par de años adquirió varias unidades para su flota de patrulla municipal.

La RAM 1500 cuenta con un motor Hemi V8 5.7 de 395 cv de potencia y 548 nm de torque. Esta mecánica le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y su velocidad máxima está limitada a 175 km/h.