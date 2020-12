Ahora sí la rompe: Jeep Argentina lanzó la Compass turbo diésel

Jeep Argentina lanzó a la venta un nuevo tope de gama de su exitoso SUV compacto (segmento C), el Jeep Compass.

Y ese nuevo tope de gama lo configura nada menos que la esperada versión turbo diésel del modelo, que ofrece un motor no sólo esperado sino que muy elogiado: hablamos del 2.0 turbodiesel ya conocido de las Fiat Toro y Jeep Renegade Trailhawk. Tiene nada menos que 170 cv de potencia y 350 nm de torque, sólo combinado con caja automática de nueve velocidades (convertidor de par) y tracción integral con modos de manejo Select Terrain.

Lo destacable de esta mecánica es que consume menos combustible, tiene mayor autonomía y más torque que la Compass 2.4 nafta de 174 cv de potencia y 229 nm de torque.

Esta nueva versión tope de gama de Compass competirá con las únicas rivales del segmento que hasta ahora ofrecían este tipo de motorización: Hyundai Tucson 4WD, Kia Sportage 4WD y Peugeot 3008 2WD. Está claro que lejos estaban estos modelos de liderar el mercado, por lo que se descuenta que Compass mantendrá y sumará ventas.

Un detalle no menor es que FCA decidió que el motor turbodiesel se ofrezca sólo con el nivel de equipamiento Limited Plus, mientras que en Brasil (donde se produce) se comercializa también con las versiones Longitude (menor equipamiento y precio más accesible) y Trailhawk (con un planteo más off road).

La nueva Compass Turbodiesel Limited Plus AT9 4WD viene de serie con llantas de 19 pulgadas y muchas asistencias a la conducción (ADAS).

Así quedaron los precios de toda la gama Compass: Compass 2.4 Nafta Sport AT6 2WD, 3.288.300 pesos; Compass 2.4 Nafta Longitude AT6 2WD, 3.785.100 pesos; Compass 2.4 Nafta Longitude Plus AT9 4WD, no informado; Compass 2.4 Nafta Limited Plus AT9 4WD, 4.699.600 pesos; Compass 2.0 Turbodiesel Limited Plus AT9 4WD, 4.777.500 pesos. La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.