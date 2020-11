Ducati lanzó la nueva Multistrada 1260 Enduro en Argentina

Ducati vuelve a apostar en Argentina con una motocicleta única, que combina deportividad y un estilo robusto preparado para actividades todoterreno. Se trata de la Multistrada 1260 Enduro, con un nuevo motor Testastretta DVT (Desmodromic Variable Timing) de 1262 cm3, importantes actualizaciones de chasis, electrónica y un esquema de color completamente nuevo.

Si bien la inédita motocicleta ofrece un rendimiento impresionante, la entrega de potencia se mantiene bajo control gracias a los modos de conducción, la nueva función Ride by Wire que garantiza un control del acelerador más suave y una seguridad excepcional, y el DQS (Ducati Quick Shift) Up & Down, que mejora significativamente la experiencia de conducción al garantizar un cambio de marchas ascendente y descendente preciso y fluido.

Gracias a las llantas, de 19" en la delantera y de 17" en la trasera, la Multistrada 1260 Enduro es perfecta para viajes de aventura de larga distancia. Con suspensión electrónica semiactiva Sachs (con 185 mm de recorrido tanto delantero como trasero) y un tanque de combustible de 30 litros, la motocicleta, con un alcance de 450 km o superior, es un modelo imparable para cualquier terreno.

En cuanto a la electrónica, la nueva Multistrada 1260 Enduro tiene el paquete más avanzado del segmento. La nueva unidad de medición inercial (IMU) de Bosch de 6 ejes controla las curvas ABS de Bosch, las luces de curva (DCL) y Ducati Wheelie Control (DWC). Los usuarios pueden configurar tanto DWC como DTC en uno de los 8 niveles diferentes, o simplemente desactivarlos.

También de serie en la Multistrada 1260 Enduro está el Vehicle Hold Control (VHC), que facilita las salidas cuesta arriba, especialmente con carga completa. Por último, Bosch IMU también interactúa con el sistema de control Evolution semiactivo Ducati Skyhook Suspension (DSS). Una nueva y sofisticada interfaz (HMI) garantiza, a través de pantalla color TFT de 5 ", un control fácil de usar de todos los ajustes y funciones de la moto, incluido el sistema multimedia Ducati (DMS).

El DMS conecta la moto al teléfono celular del motociclista a través de Bluetooth, lo que le da acceso a todas las funciones multimedia clave (llamadas entrantes, SMS, música). Entre otras características, la nueva motocicleta incluye control de crucero y un sistema de manos libres.

El precio sugerido de venta al público en Argentina es de u$s 47.700.