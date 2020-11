Ford Argentina lanzó la preventa de la F-150 2021: ¿cuánto cuesta?

Ford Argentina anunció que está abierta la preventa de la nueva generación de la F-150, la opción del Óvalo entre las camionetas full size.

La pick up, fabricada en Estados Unidos, se renovó recientemente para reemplazar a la F-150 Lariat que se comercializó en el país durante todo el 2020. Mientras, la versión deportiva F-150 Raptor seguirá sin cambios.

La nueva F-150 recibió modificaciones en el diseño y en el equipamiento, pero no en el motor, ya que continuará ofreciendo el V8 5.0 litros de 400 cv de potencia y 542 nm de torque, con caja automática de diez velocidades, doble tracción y reductora.

El detalle del equipamiento es abrumador, por eso acompañamos el comunicado oficial de Ford Argentina donde se detalla cada una de las cualidades de la camioneta.

El precio de preventa de la nueva F-150 2021 es de 69.990 dólares. La F-150 Lariat tenía un precio de lista de 66.300 dólares.

Comunicado de prensa de Ford Argentina

Ford Argentina anuncia la preventa exclusiva de la nueva F-150 MY2021

* Ford Argentina lanza la preventa exclusiva de la Nueva F-150 versión Lariat Luxury 5.0L V8 4×4 AT. La nueva integrante de la familia Raza Fuerte se encontrará disponible a partir de noviembre para su reserva en la red de concesionarios oficiales de Ford, o través de Ford.com.ar

* La nueva F-150 forma parte de una renovación de vehículos Ford pensados para una nueva generación de clientes con un diseño totalmente renovado y con la incorporación de más tecnologías semiautónomas, seguridad y asistencias a la conducción, sin perder la robustez y capacidades off-road que la representan.

* La serie F es la serie de pick-ups más reconocida y vendida a nivel mundial. Además, es la protagonista indiscutida de la familia de pick-ups más completa del mercado compuesta por: Ranger, Ranger Raptor, F-150 y F-150 Raptor.

Buenos Aires. Ford Argentina anuncia novedades que refuerzan el compromiso de la marca para seguir renovando su línea de productos. A partir de noviembre, todos los interesados podrán acercarse a un concesionario oficial Ford, o bien dejar sus datos en el sitio oficial de Ford, ford.com.ar, para ser contactados y reservar su nueva F-150 versión Lariat Luxury 5.0L V8 4×4 AT. Las unidades se entregarán a los clientes a partir de febrero del 2021.

Tecnologías inteligentes y semiautónomas, diseño renovado, asistencias a la conducción y la robustez y capacidades off-road características de las pick-up de Ford.

Conocé a fondo a la nueva versión de la F-150, la serie más reconocida y vendida a nivel mundial, que rodará fuerte en Argentina.

Raza Fuerte

La Nueva F-150 sintetiza el concepto de la Raza Fuerte: es una pick-up robusta e imponente y, a la vez, moderna y sofisticada. Estará disponible con el legendario motor Ford 5.0L V8 con auto start/stop y una caja automática de 10 velocidades. La transmisión cuenta con una capacidad de cambios inteligente diseñada específicamente para el máximo rendimiento y eficiencia. Este motor entrega una potencia máxima de 400 CV a 6500 rpm y un torque de 542 Nm a 4250 rpm.

A su vez, ofrece ocho modos de conducción diferentes que se adaptan a las distintas condiciones: Normal, Remolcar, Sport, Resbaladizo, Ecoselect, Nieve/Arena, Barro, Roca/Trepada.

La Nueva F-150 cuenta con carrocería de aleación de aluminio de alta resistencia y grado militar, y un chasis de acero flexible y de alta resistencia.

Diseño exterior

La Nueva F-150 posee un diseño exterior completamente renovado con las siguientes

características:

• Nuevo diseño frontal de paragolpes y parrilla con detalles cromados.

• Nuevos espejos exteriores: cromados, calefaccionados, con memoria, rebatibles

electrónicamente, con sensor electro cromático (conductor) y con luz LED.

• Nuevo formato y diseño de faros con iluminación 100% LED.

• Neumáticos 275/60R20 con nuevas llantas de aluminio con acabado cromado de 20”.

• Pintura exterior bi-tono.

• Manijas de puertas cromadas.

• Estribo lateral cromado con negro.

• Exclusivos calcos FX4.

• Escalera asistente en portón de caja de carga: Proporciona un escalón integrado que se pliega hacia abajo desde el portón trasero cuando está abierto para permitir un paso más fácil en la caja de carga.

• Innovador espacio de trabajo en portón de caja de carga: Proporciona un diseño integrado con soporte para dispositivo móvil, portavasos y portalápices.

• Protector de caja spray-in más resistente y reforzado.

• Luces LED en el interior de la caja de carga, ubicadas en las esquinas de la misma para iluminar su interior.

• Luces LED en el portón de caja: dirige la luz directamente al enganche trasero, lo que

hace que las conexiones nocturnas del remolque sean más rápidas y fáciles.

• Box Link: Proporciona una interfaz universal para cargar accesorios, así como

ubicaciones adicionales para amarres. Permite la fijación de artículos más grandes del

estándar.

• Dos ganchos delanteros de rescate.

Tecnología inteligente

Dentro del equipamiento interior, la Nueva F-150 ofrece:

• Pantalla multitáctil de 12” con SYNC 4, compatible con Apple Car Play y Android Auto, con conectividad inalámbrica del celular. Además, está acompañado del sofisticado B&O Premium audio con 8 parlantes más subwoofer.

• Panel con información configurable y manual del propietario digital. Además, posee reconocimiento de voz y navegador satelital (GPS) incorporado.

• Tablero de instrumentos con una pantalla 100% digital de 12”: El conductor podrá visualizar y controlar las distintas funcionalidades de la camioneta, sin quitar las manos del volante.

• Dirección Asistida Eléctrica (EPAS): Garantizando una excelente respuesta en el comando del vehículo, logrando más agilidad y una mayor eficiencia en el consumo de combustible. A bajas velocidades, ofrece una suavidad en la dirección para lograr una mayor maniobrabilidad en ciudad y al estacionar. A velocidades altas, la asistencia disminuye y la dirección se endurece para obtener un mejor control del vehículo.

• Asientos tapizados en cuero y equipados con altos niveles de tecnología. Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones, ajuste lumbar eléctrico, memoria para el conductor, y apoyabrazos de plazas delanteras convertible en “mesa plana”; también, son climatizados (calor y frío en 3 niveles). Los asientos traseros son calefaccionados en dos niveles; rebatibles con el fin de brindar mayor capacidad de carga; y tienen un nuevo espacio de guardado con traba de seguridad.

• Techo solar panorámico con doble panel.

En materia de confort, está equipada con:

• Arranque de motor y apertura de puerta sin llave.

• Encendido de motor remoto.

• Climatizador automático digital bi-zona.

• Volante forrado en cuero, calefaccionado y regulable electrónicamente en altura y profundidad.

• Pedales con posición ajustables y memorias.

• Luz ambiente.

Sentirse protegido

La Nueva F-150 utiliza la más alta tecnología aplicada a la seguridad; cuenta con el paquete Ford Co-Pilot 360, la plataforma de tecnologías más avanzada de la industria y con sistemas semiautónomos que garantizan una conducción confiable y placentera. El vehículo incluye:

• Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop & Go y el innovador Sistema de Centrado de Carril: Ayuda al vehículo a mantener una velocidad y distancia constante sin que el conductor tenga que presionar los pedales de freno o acelerador. El sistema reducirá la velocidad del vehículo para adaptarse a las condiciones de tráfico actuales y mantendrá la distancia pre-establecida entre los vehículos. La función Stop & Go detendrá por completo el vehículo si el auto de adelante se detiene. Por otro lado, el Sistema de Centrado de Carril, una de las nuevas incorporaciones en materia de tecnología semiautónoma, mantendrá a la camioneta constantemente centrada dentro de su carril correspondiente.

• Sistema de Mantenimiento de Carril: Ayuda a los conductores a mantenerse en el carril. El sistema para mantenerse en el carril usa una cámara instalada detrás del espejo retrovisor del parabrisas para monitorear las marcas de los carriles del camino y detectar los desvíos involuntarios fuera del carril. Si la cámara detecta un inminente desvío involuntario, el sistema usará la dirección y la pantalla del panel para alertar al conductor y/o mantenerlo en su carril.

• Asistente de Pre-colisión con frenado autónomo de emergencia (AEB) y detección de peatones: Acciona los frenos autónomamente para ayudar a evitar una posible colisión al detectar peatones.

• Pro Trailer Back-Up Assist con Asistente de Retroceso: Brinda mayor confort y seguridad al conductor cuando retrocede con un remolque enganchado, al permitir que el conductor “dirija el remolque” en lugar de conducir la camioneta.

• Cámara 360° con pantalla dividida y Sensores Traseros: La cámara 360° con pantalla dividida es un sistema de 4 cámaras de alta resolución, ubicadas en la parte delantera, trasera y laterales de la Nueva F-150, acompañada de sensores de estacionamiento traseros.

• Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS) Con Alerta De Tráfico Cruzado: El sistema utiliza sensores de radar en ambos lados cerca de la parte trasera del vehículo. Cuando se detecta un vehículo en su punto ciego, se le alerta con una luz indicadora en el espejo retrovisor lateral. La función de alerta de tráfico cruzado también utiliza este radar para ayudar a detectar el tráfico detrás de la camioneta cuando está retrocediendo lentamente de un lugar de estacionamiento o camino de entrada. Cuando detecta un vehículo que se aproxima desde cualquier lado, parpadea una luz indicadora en la vista lateral refleja (igual que BLIS) y emite una advertencia sonora.

• Asistente de Dirección Evasiva: En caso de que el vehículo detecte una colisión inminente, incluso accionando el sistema de frenado autónomo, el sistema de dirección evasiva intentará esquivar el obstáculo con una maniobra de evasión para minimizar o evitar el impacto, siempre y cuando no haya otro obstáculo en el otro carril.

• Control automático de luces altas: Las luces altas se activan automáticamente para brindar máxima visibilidad y se desactivan automáticamente cuando viene otro vehículo de frente, evitando el encandilamiento de los conductores.

• Asistente de frenado en reversa: Cuando la camioneta circule en modo reversa y detecte algún objeto detrás, alertará al conductor y, en caso de que el conductor no frene por sus propios medios, la Nueva F-150 lo hará automáticamente, con el fin de evitar una posible colisión.

• Sistema de frenado post-colisión: En caso de colisión, esta tecnología activa los frenos para evitar otro choque y de forma automática enciende las balizas, la bocina y el desbloqueo de puertas.

Además, en cuanto a Seguridad Activa complementaria, la Nueva F-150 incluye:

• Control de Estabilidad (ESP): Monitorea continuamente la trayectoria del vehículo y la compara con la trayectoria deseada por el conductor por medio de un sensor ubicado en la columna de dirección. Cuando el sistema detecta que el vehículo está derrapando, sobrevirando o subvirando, que no sigue la trayectoria elegida por el conductor o que existe una inclinación excesiva, automáticamente aplica presión diferencial de frenado a cada rueda y reduce el torque para volver a estabilizar el vehículo y mantenerlo en la trayectoria elegida.

• Asistente de Partida en Pendiente (HLA): Al detectar que el vehículo se encuentra en una pendiente, el Asistente al Arranque en Pendiente (HLA) lo mantiene frenado durante aproximadamente 2 segundos al soltar el pedal de freno, y evita que ruede hacia abajo, incluso estando cargado, dándole tiempo suficiente al conductor para presionar el acelerador.

• Control Electrónico de Descenso (HDC).

• Frenos a disco ventilados en las 4 ruedas.

Por otro lado, en lo que respecta a la Seguridad Pasiva, incluye:

• 8 Airbags: Airbag frontal (conductor y acompañante); Airbags envolventes (Safety Canopy) para plazas delanteras y traseras; y Airbags laterales en plazas delanteras.

• 5 apoyacabezas regulables en altura.

• Anclajes de seguridad Isofix en las plazas traseras.

• Estructura ultra rígida con deformación programada.

Producción, disponibilidad y precio

La Nueva F-150 Lariat Luxury 5.0L V8 4×4 AT se produce en Estados Unidos y está disponible en tres colores: Gris Plomo, Rojo Racing y Blanco Metálico, y el precio de preventa exclusivo es de USD. 69.990.-