La exitosa Renault Duster tendrá un hermano menor

La oleada de SUV parece no tener freno y al parecer Renault no se quiere quedar atrás en los próximos años. Entre aventureros y SUV, se destacan Kwid, Stepway, Duster, Captur y Koleos, pero todo indicaría que no es suficiente y la marca iría por más.

Según indicó el sitio especializado Quatro Rodas citado por Parabrisas, además de las nuevas generaciones de Sandero y Stepway, la marca francesa tendrá un crossover sin precedentes que se posicionaría por debajo de Duster, para convertirse en el cuarto modelo brasileño con plataforma CMF-B, que también dará vida a los nuevos modelos que recientemente acaba de lanzar Dacia en Europa (Sandero-Stepway-Logan).

En el país vecino se lo conoce internamente como Proyecto HJF y tendrá una carrocería muy diferente (más pequeña que Duster y Captur), si se lo compara por ejemplo con el Stepway.

En este sentido, es importante destacar que el Duster que actualmente se vende en Argentina tendrá antes de fin de año una renovación importante que ya se lanzó en Brasil.

Sus principales competidores serían el SUV que derivará de Fiat Argo y el próximo sport utility que Volkswagen lanzaría para posicionarse como uno de los modelos más económicos.

En contrapartida, más allá de que la idea para llevar adelante el proyecto ya está en marcha, aún depende de la aprobación de la empresa matriz en Francia. El desarrollo sigue activo y de aprobarse, su lanzamiento sería en el 2023 con el nuevo motor 1.0 turbo y transmisión automática CVT.