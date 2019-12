Las 5 claves de la suba de impuestos a los autos

Apenas planteada la ley integral con que el gobierno nacional de Alberto Fernández puso a consideración su plan económico, el sector automotriz, de los más perjudicados por el modelo económico macrista, puso el grito en el cielo.

Es que se suben los impuestos internos, con la idea de gravar a los autos de mayor valor (que suelen ser importados) para promover la venta de autos made in Argentina.

Al mismo tiempo, para comprender la puja de intereses dentro del complejo automotor, hay que tener en cuenta que los jugadores defienden diferentes negocios.

Por un lado están los fabricantes, nucleados en Adefa, por el otro los importadores, parte de Cidoa, y finalmente los concesionarios, que forman parte de Acara.

Así, los primero, representantes de las principales empresas automotrices del mundo, tienen una pata industrial en el país, y buscan no sólo abastecer el mercado interno, sino sobre todo nutrir al mercado regional. En el segundo caso, se trata de empresas meramente importadoras. En el tercer lugar, están los concesionarios oficiales, que venden tanto autos nacionales como importados.

En esa línea, es importante destacar algunas cuestiones respecto a los cambios en los impuestos internos. A saber:

1) Si se tiene en cuenta la totalidad de modelos que se comercializan en el país, la suba de impuestos abarca a 43% de la oferta total (978 modelos).

2) De ese total, 182 modelos quedan afectados por el primer tramo de la alícuota, de 20%, mientras que 239 modelos entran en la segunda parte del impuesto, cuya alícuota es de 35%.

3) Entre los 20 modelos que más se venden en el país, sólo uno está alcanzado por la medida. Se trata del SUV Chevrolet Tracker, número 19 en ventas en noviembre pasado.

4) Los vehículos afectados por el impuesto subirían entre 25 y 54%.

5) Según Ricardo Salomé, presidente de la Asociación de Concesionarios (Acara), “el impuesto sobre los vehículos de alta gama no afectará a los autos de los segmentos medio y bajo, que representan no menos de 97 por ciento de la oferta de las terminales”.

Hilando más finos, entre los autos alcanzados por el primer tramo de la alícuota, cuyo corte es de 1.300.000 pesos de precio mayorista (alrededor de 1.700.000 pesos al público ), están el Fiat 500X 1.4T 9AT Cross 4x4 (1.807.000 pesos), Kia SOUL 1.6 EX 6AT Full (1.814.400 pesos), Changan CS75 1.8T Elite 6AT (1.820.700 pesos), Suzuki New Vitara 1.6GL AT 4x2 (1.827.000 pesos), Jeep Compass 2.4 Sport (1.836.800 pesos), Kia Cerato 2.0 6AT 5 Puertas (1.839.600 pesos), Toyota Innova SRV 2.87 (1.862.000 pesos), Volkswagen T- Cross 1.6 MSI Hero Tiptronic (1.865.400 pesos), Honda HR-V 1.8 i-VTEC (1.880.000 pesos) y el Tracker 1.8 Premier (1.880.900 pesos).

Entre los vehículos afectados por el segundo tramo de la alícuota, cuyo corte es de 2.400.000 pesos de salida de fábrica (alrededor de 3.700.000 pesos al público) están el Kia Sportage EX 2.0 4x4 GT Line (3.370.500 pesos), Kia Sorento 2.2 CRDI 4x2 AT (3.395.700 pesos), Mercedes-Benz Clase GLA 200 Urban AT (3.402.000 pesos), Mercedes-Benz Clase C 200 AT Avantgrade Sedan (3.433.500 pesos), Mercedes-Benz Clase A 250 AMG Line Hatchback (3.465.000 pesos), Honda Accord 2.0T (3.509.100 pesos), Toyota RAV 4 HV Limited (3.540.600 pesos), Audi Q3 35 (3.578.400 pesos), BMW X1 18i sDrive Activa (3.591.000 pesos) y Toyota Camry 2.5 L4 (3.609.900 pesos).