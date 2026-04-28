Marcha de la CGT: qué servicios se ven afectados este 30 de abril y qué pasa con el transporte y las clases

La CGT convocó a una movilización nacional para el jueves 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. En un contexto de tensión sindical, persisten dudas sobre el alcance de la medida de fuerza, ya que algunos gremios podrían definir paros o cese de actividades según el sector y la provincia.

La CGT convocó a una movilización en la previa al Día del Trabajador.

La CGT destacó el acatamiento del paro general

Aunque en los días previos circuló la posibilidad de un paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) aclaró que la medida principal es una movilización. Sin embargo, distintos sindicatos podrían adherir con interrupciones parciales, lo que configura un escenario dispar en todo el país.

La central obrera no descartó avanzar con medidas más contundentes si no hay respuestas del Gobierno.

La convocatoria fue impulsada por la CGT, con el acompañamiento de gremios de distintos sectores, además de agrupaciones vinculadas a las CTA y sindicatos estatales en varias provincias.

Entre los principales reclamos se destacan el rechazo a la reforma laboral, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, la caída del consumo y el deterioro del empleo formal.

Transporte el 30 de abril: qué funcionará y qué no

El transporte será uno de los puntos clave de la jornada y podría presentar un funcionamiento irregular según la adhesión sindical.

Colectivos: no hay paro total confirmado. Algunas líneas podrían funcionar con normalidad y otras reducir frecuencias.

Trenes: el gremio La Fraternidad anunció cese de actividades, por lo que se esperan interrupciones en el servicio.

Vuelos: no se prevé paro, aunque las aerolíneas podrían reprogramar vuelos de manera preventiva. Se recomienda verificar el estado del pasaje.

Clases el 30 de abril 2026: qué pasará en escuelas y universidades

En el sector educativo, el panorama también será variable:

Escuelas (inicial, primaria y secundaria): se espera actividad normal, aunque algunos docentes podrían sumarse a la movilización.

Universidades: podrían registrarse medidas puntuales en medio del reclamo por salarios y financiamiento.

Otros servicios afectados por el paro del 30 de abril

Algunos sectores confirmaron cese de actividades, lo que impactará en distintos servicios:

Recolección de residuos

Atención en organismos públicos

Correo y logística

Dependencias estatales

En cambio, supermercados y comercios privados funcionarán con normalidad este jueves 30 de abril.