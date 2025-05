Los signos más habladores según el horóscopo gitano: cinco que no se callan nunca

Horóscopo gitano: los que hablan hasta dormidos

A veces el silencio es salud, incluso en el horóscopo gitano.

Candelabro (Géminis) encabeza cualquier ranking de lo inagotable. No solo habla mucho: lo hace rápido, salta de tema y tiene mil historias a la vez. Puede parecer divertido al principio, pero después de un rato no deja espacio para el diálogo real. No se calla ni cuando duerme.