"Los jóvenes tenemos que cambiar nuestras expectativas"

No es fácil ser joven hoy en día. Lo veo cuando hablo con mis hijos y sus amigos. Muchos envían cientos de solicitudes de empleo y luego son rechazados por un algoritmo. El costo de comprar una casa es inalcanzable y el costo de tener un hijo parece aún mayor.

Últimamente, he estado recordando mi época de joven adulta. Me gradué de la universidad en 1988 y conseguí un trabajo bien remunerado. Al año siguiente, ahorré suficiente dinero para la entrada de mi primera casa. Antes de cumplir los 30, ya tenía mi primer hijo. Cuando veo las experiencias de los jóvenes de hoy, a veces siento que crecí en otro planeta, en lugar de en otra generación .

Entonces, ¿de quién es la culpa de que se haya vuelto tan difícil poder costearse la vida? Me pregunto eso a menudo. Llamé a Kyla Scanlon para obtener respuestas.

Nuestra conversación se centró directamente en cómo la vida se volvió tan inasequible para los jóvenes en Estados Unidos, especialmente, y si existe una respuesta clara sobre a quién culpar y qué se puede hacer para solucionarlo.

Si eres joven o tienes uno en tu vida, definitivamente deberías leer nuestra conversación a continuación.

BBC

BBC Kyla Scanlon (izq.) y Katty Kay.

Empecemos con lo que parece una especie de tensión entre la gente sobre cómo les está funcionando la economía. Para ser sincera: tengo 60 años. Tú no tienes 60. Me gradué de la universidad en 1988. Pasé directamente de la universidad a un trabajo razonablemente bien remunerado en la administración pública británica. A los 29 años, tuve mi primer hijo, y no fue algo que me hiciera pensar: "Dios mío, nunca voy a poder permitirme esto". Cuando miro a mis hijos y a sus amigos, es casi como si vivieran en otro planeta.

Tengo 27 años y me gradué, básicamente, en plena pandemia. Lo que dices me resulta muy extraño, y también a la gente que conozco. Para la población mayor, había una especie de ecuación a seguir. Las viviendas eran mucho más baratas. La educación tenía una rentabilidad más predecible. Las cosas no eran tan caras.

Por supuesto, cada generación tiene sus propios desafíos, pero la generación más joven, los menores de 30 años, se enfrenta actualmente a una ardua batalla en cuanto a la propiedad de la vivienda, el ahorro, el mercado laboral, la inflación y una pandemia mundial que está afectando a gran parte de la juventud. Así que creo que ha sido un desafío.

Cuando ves lo que tenía mi generación, piensas: "¿Qué demonios? ¿Se lo llevaron todo?". ¿Éramos la generación que tomó todo y los dejamos a ustedes sin nada? ¿Hicimos algo deliberadamente para perjudicarlos?

Es una generalización: el 43% de los baby boomers [aquellos nacidos entre 1946 y 1964] no tiene ahorros para la jubilación. Así que, si salgo y digo: "Ay, todos los baby boomers, se llevaron todo el dinero". ¡No! Algunos lo hicieron. Tuvieron una buena racha alcista en la bolsa, con precios de la vivienda que probablemente se han cuadruplicado, si no quintuplicado, en las últimas dos décadas, y [ha habido] una negativa a vender esas casas. La cantidad de baby boomers que tienen casas de tres habitaciones es mayor que la de millennials. Y uno pensaría que los millennials tienen esas casas porque necesitan tener familia, hijos y espacio.

Todos ustedes también enfrentaron muchas dificultades, pero llegaron al mundo en un momento prácticamente perfecto que quizá nunca volvamos a ver en la historia. Tuvieron muchísima suerte. Así que creo que debemos reajustar nuestras expectativas y darnos cuenta de que ese podría no ser el futuro. No podemos culpar a los baby boomers por aprovecharse de ello.

Entonces, ¿mi generación es la anomalía? ¿Es solo este período de posguerra el que produjo un crecimiento extraordinario, y nos beneficiamos de él, ya sea la generación de mis padres o la mía?

Sí, es movilidad ascendente. Stefanie Stantcheva, de la Universidad de Harvard, publicó un excelente trabajo de investigación sobre la movilidad ascendente, y simplemente ya no existe como antes.

Y ese es el sueño americano: comprar una casa, tener hijos, tener un trabajo y vivir. Creo que ha desaparecido principalmente porque la economía ahora está sufriendo las consecuencias del auge de la posguerra, del que se beneficiaron los baby boomers.

Getty Images La edad promedio de los senadores en EE.UU. es de 65 años, mientras que la edad promedio de los estadounidenses es de 39 años.

¿Hubo algún momento, Kyla, en el que la situación empezó a empeorar? ¿Hubo algo que los responsables políticos hicieron o dejaron de hacer para exacerbar ese cambio?

Lo que ha sucedido desde el punto de vista político es que, como los baby boomers votan y tienen una alta representación política, terminan diseñando políticas que les benefician. Se ha tratado de un ciclo de décadas en el que quienes ostentan el poder quieren permanecer en él, y esos son los incentivos que se les presentan.

Ellos van a diseñarán las cosas para lograrlo. Lucharán contra la construcción de viviendas asequibles, porque no quieren que sus casas se devalúen. Quizás no se jubilen a la edad esperada ni renuncien a sus puestos de liderazgo. Simplemente se quedarán. Eso crea un elemento de estancamiento para quienes intentan heredar lo que viene después. Los baby boomers poseen entre el 73% y el 75% de la riqueza total de Estados Unidos. Simplemente, aún no ha habido un traspaso generacional.

También ha habido mucha regulación y burocracia, por lo que no podemos atribuir solo a los baby boomers muchas de las cosas. Pero si analizamos Estados Unidos y analizamos el PIB, vemos que es el país más rico del mundo y, en ocasiones, se niega a apoyar a sus ciudadanos. Vimos mucho apoyo durante la pandemia, como la ayuda a las personas con la suspensión del pago del alquiler y la suspensión de los pagos de préstamos estudiantiles.

Pero en Estados Unidos, la vida de los ciudadanos es una cuestión de luchar o morir. Y parte de ello se debe, sin duda, a las políticas creadas por la población de mayor edad. No comienza solo con los baby boomers, sino que tiene un gran impacto en cómo se mueven las personas en la economía.

¿Eso hace que ustedes, tu generación, quieran desconectarse del sistema? ¿Produce un nivel de cinismo que crees que corre el riesgo de volverse permanente?

Hay una expresión llamada "nihilismo financiero": básicamente, es la idea de que las personas están totalmente desconectadas de la idea de ahorrar para la jubilación. Están desconectadas de progresar en su carrera porque no creen que haya futuro para ellas. Eso es algo que me preocupa mucho. Si perdemos la esperanza, ¿qué viene después? ¿Cómo hacer que las personas la recuperen? ¿Qué podemos darles para que tengan esperanzas si el sistema no les brinda las oportunidades que ellos anticipaban?

David Brooks publicó un excelente artículo en el New York Times sobre la economía del rechazo y sobre el rechazo constante -desde las aplicaciones de citas hasta las universidades y los empleos-, la carga cognitiva que conlleva y cómo puede acabar con cualquier esperanza en las personas. Así que me preocupa mucho.

Getty Images El acceso a viviendas asequibles se ha convertido en un problema importante en muchos países.

¿Hay algún país en el mundo que esté haciendo esto bien, o al menos que lo esté haciendo mejor, y que podamos tomar como ejemplo?

Podemos aprender de todo tipo de países. Estados Unidos realmente debe reconsiderar su red de seguridad social, y Europa es un ejemplo relativamente bueno en ese sentido. Muchos países tienen dificultades para decidir qué hacer con sus jóvenes, porque en estos momentos en los países desarrollados la población está viviendo muchos años.

Austria ha hecho un buen trabajo en la construcción de viviendas. Tienen viviendas sociales, pero con cosas así, ¿podemos simplemente ayudar a la gente a abrirse camino?

Cuando analizas las cosas que podrían cambiar en términos de política, ¿qué cosas destacarías?

Es una respuesta sencilla: arreglar la zonificación [de las ciudades] y la vivienda. Hay que construir viviendas. Es una de las únicas salidas a esto.

Otro factor son los costos del cuidado infantil. Se han disparado en Estados Unidos. Es muy difícil calcular cómo financiarlo, pero si queremos animar a la gente a tener hijos y a seguir construyendo sus vidas en Estados Unidos, tenemos que calcular los costos del cuidado infantil. Otro factor son los costos del cuidado de personas mayores. Creo que, de media, el cuidado de una persona mayor cuesta unos US$10.000 al mes. También es muy difícil calcular cómo financiarlo.

Y si pensamos simplemente en estabilizar a la población, hay que darles un lugar donde vivir, ayudarlos a tener hijos y luego cuidar de los que envejecen. Esas serían las tres cosas en las que me concentraría.

BBC

FUENTE: BBC