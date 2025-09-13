Los candidatos del peronismo recibieron a Teresa Parodi y criticaron la gestión de Milei

Los principales candidatos a diputados nacionales por Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda , fueron anfitriones de un encuentro del que participó la música y exministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi . Juntos, hicieron un análisis de la políticas culturales y de la gestión del presidente Javier Milei , con duras críticas.

El encuentro se llevó a cabo este sábado por la tarde en el auditorio del espacio Atelier Battaglia en Godoy Cruz. Estuvieron presentes otros referentes del peronismo como Anabel Fernández Sagasti.

Durante su intervención, la exfuncionaria nacional afirmó: "Tenemos cuadros políticos tremendos para dar esta batalla. Tenemos que reunirnos más, sentir que estamos unos con otros, caminando y defendiendo nuestro proyecto político en todos los lugares y, fundamentalmente, en la cultura, que está siendo tan violentamente atacada en todos los frentes".

Por su parte, el candidato a diputado nacional Emir Félix destacó la importancia de la visita de Parodi a la provincia: "Es fundamental que Teresa participe de este encuentro para analizar la coyuntura provincial y nacional, debatir sobre la crisis de las políticas culturales y subrayar el rol de la cultura popular como espacio de resistencia y construcción colectiva. El gobierno de Javier Milei insiste en recortar y destruir la cultura nacional, deteriorando la vida cultural de los argentinos y amenazando la pluralidad y el acceso federal".

Por su parte, Marisa Uceda sostuvo: "Desde la cultura debemos organizarnos para recuperar ese destino de patria grande, entendiendo que no puede haber proyecto cultural sin un proyecto económico, ni país con futuro sin una nación desendeudada, libre, justa y soberana".

Antes de despedir a Teresa Parodi, la candidata le dedicó unas palabras: "Tenerte acá es saber que existe un antídoto contra este gran mal de Cornejo y Milei, desde esta tierra de artistas como Leonardo Favio, Quino, Le Parc, Tito Francia, los hacedores del cancionero cuyano, Tilín Orozco, Markama y tantos más. No vamos a deshonrar nuestra historia. De pie, con el orgullo de ser herederos de tanto legado, vamos a volver a construir ese destino de patria grande".