MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO: Licitación Pública Nro. 1211/25

Motivo: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA OBRA CIVIL: “SISTEMA INTEGRAL CLOACAL COSTA FLORES PERDRIEL - 2° ETAPA

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas

Obra financiada por los Fondos del Resarcimiento. Decreto N° 2070-2024

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar