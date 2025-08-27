A la espera de la licitación de esta tarde, sube el dólar oficial y caen las acciones

Mientras la opinión pública no sale de su asombro ante el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, los mercados financieros están mirando con lupa lo que pueda ocurrir este miércoles con la licitación del Tesoro, en la que el Ministerio de Economía debe renovar vencimientos por $9 billones, las acciones caen hasta 3,5% y el dólar oficial trepa a $1375.