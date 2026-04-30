Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública - Expediente Nº 14128/2025

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Bº GRAL. ACHA”

Apertura: 22 de Mayo de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 600.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de Mayo de 2026, a las 12:00hs.