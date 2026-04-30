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Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública - Expediente Nº 14128/2025

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública - Expediente Nº 14128/2025

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 14128/2025 – Resolución Nº 351/26

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Bº GRAL. ACHA”

Presupuesto Oficial: $ 185.301.202,43

Apertura: 22 de Mayo de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 600.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de Mayo de 2026, a las 12:00hs.

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