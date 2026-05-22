Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 12496/2025
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 12496/2025 - Resolución N° 549/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA EN PARQUE COSTA DEL RÍO”
Presupuesto Oficial: $ 15.538.000,00
Apertura: 16 de Junio de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 12 de Junio de 2026, a las 12:00hs.