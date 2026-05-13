Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1030. Expediente 585-EE-2026
Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1030. Expediente 585-EE-2026
Municipalidad de Las Heras
Licitación Pública N° 1030
Expediente: 585-EE-2026
OBJETO: PROVISIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE
DESTINO: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE APERTURA: 5 DE JUNIO DE 2026, A LAS 10hs.
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 507.000.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 506.000,00
CONSULTAS: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 5986230 - (261) 7529522. Horario de 8 a 14hs.