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Licitación pública

Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1030. Expediente 585-EE-2026

Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1030. Expediente 585-EE-2026

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Municipalidad de Las Heras

Licitación Pública N° 1030

Expediente: 585-EE-2026

OBJETO: PROVISIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

DESTINO: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA DE APERTURA: 5 DE JUNIO DE 2026, A LAS 10hs.

LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 507.000.000,00

VALOR DEL PLIEGO: $ 506.000,00

CONSULTAS: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 5986230 - (261) 7529522. Horario de 8 a 14hs.

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