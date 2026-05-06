Municipalidad de Lavalle - Fe de Erratas. Licitación Pública Expte. Nº 14277/2025 – Res. Nº 431/26

Donde dice: "Apertura el día 07 de mayo de 2026";.

Debe decir: "Apertura el día 27 de mayo de 2026";.

Donde dice: "Venta de pliegos hasta el día 06 de mayo de 2026".

Debe decir: "Venta de pliegos hasta el día 26 de mayo de 2026".

Lugar, hora y valor de los pliegos se mantienen. El presente cambio se fundamenta

en la necesidad de garantizar el plazo legal de publicidad de 15 días corridos

previsto en el Art. 18 de la Ley 4.416.