Municipalidad de Lavalle - Fe de Erratas. Licitación Pública Expte. Nº 14277/2025 – Res. Nº 431/26

Municipalidad de Lavalle - Fe de Erratas Licitación Pública Expte. Nº 14277/2025 – Res. Nº 431/26 Donde dice: "Apertura el día 07 de mayo de 2026";.

Debe decir: "Apertura el día 27 de mayo de 2026";.

Donde dice: "Venta de pliegos hasta el día 06 de mayo de 2026".

Debe decir: "Venta de pliegos hasta el día 26 de mayo de 2026".