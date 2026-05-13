Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1016. Expediente 17112-EE-2025
Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1016. Expediente 17112-EE-2025
Municipalidad de Las Heras
Licitación Pública N° 1016
Expediente: 17112-EE-2025
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO.
DESTINO: DIRECCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE APERTURA: 4 DE JUNIO DE 2026, A LAS 10hs.
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 405.350.522,50
VALOR DEL PLIEGO: $ 405.200,00
CONSULTAS: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 5986230 - (261) 7529522 Horario de 8 a 14hs.