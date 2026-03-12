Las secuelas y el impacto laboral del incendio en el casino del este

El incendio en el casino Tótem del este mendocino genera un impacto enorme, más allá de la infraestructura. Las pérdidas fueron totales y, por lo tanto, la sala de juegos no abrirá. La repercusión la sentirá la empresa, pero también el Estado: es un casino concesionado y la mitad de los empleados son estatales. Además, de la recaudación de esa sala dependían los ingresos del Instituto de Juegos y Casinos, por lo tanto tendrá repercusión en la situación laboral de todos los trabajadores.

En total en el casino trabajan 110 personas, según informaron desde el la Federación de Argentina de Empleados de Casinos que los nuclea. Su secretario adjunto, que es mendocino, Martín Caín- de larga trayectoria en el sindicato en Mendoza- aseguró a MDZ que de ese grupo, 50 de ellos son empleados públicos y 60 dependen del operador privado. La empresa que está a cargo de la concesión es Fuente Mayor, que además tiene una sala de juegos en el Valle de Uco y distintos desarrollos inmobiliarios y hoteleros (como el hotel de la Terminal) dependientes de la "empresa madre", el grupo Kristich.

Por qué impactará a todos los trabajadores de Juegos y Casinos El impacto del cese de actividades sería mayor. Desde la Federación, Caín aseguró que la falta de actividad de este casino debido al incendio afectará a todos los trabajadores públicos que dependen del Instituto del Juegos y Casinos de la Provincia.

Esta situación implica que 500 trabajadores del instituto de juegos y casinos reciben la mitad de su sueldo de la recaudación de ese casino vinculado a la productividad y premios, se verán afectados.

Cain, manifestó la preocupación por la fuente de trabajo y pidió al gobierno de Mendoza una urgente mesa para buscar una solución. "Nosotros consideramos que no le da el piné al dueño del Casino para hacerse cargo de esta urgencia laboral. Necesitamos una mesa donde se abra una instancia de diálogo con el Gobierno de Mendoza y busquemos una solución a la brevedad".