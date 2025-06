Las cosas positivas de la masculinidad que descubrí al transicionar como hombre trans

"Esa fue una de las razones por las que no transicioné antes, no quería que mi padre se sintiera decepcionado. Cuando falleció, vi la libertad de explorar mi género", agrega.

Sin embargo, con su muerte, Ash se quedó sin el único referente masculino en su vida. Y en plena transición, entendió que necesitaba apoyo para adentrarse en una realidad que sentía desconocer.

"No puedo creer lo poco que sabía sobre la masculinidad y los hombres en general, me sentía como un extraterrestre aprendiendo otro idioma", insiste en entrevista con BBC Mundo.

El influencer estaba experimentando uno de los retos sociales que enfrentan las personas trans, los cuales varían según el contexto individual y, en algunos casos, se entrelazan con desafíos físicos relacionados con terapias como la hormonal.

2nd Try La producción es transmitida por la plataforma 2nd Try, creada por un grupo de exempleados del medio BuzzFeed.

Aunque es un proceso médico seguro, de acuerdo con instituciones como la Clínica Mayo, la terapia hormonal trae riesgos, como la posibilidad de que cause algunas enfermedades.

En medio de este proceso, Ash decidió recurrir a dos herramientas que siempre le han ayudado a sobrepasar las dificultades: la risa y la escritura.

Luego de una conversación con un excolega de BuzzFeed, creó una serie de videos humorísticos en los que experimenta situaciones cotidianas junto con otros hombres.

En la producción, que llamó New Guy Tries y cuyas dos temporadas se transmiten por la plataforma de streaming 2nd Try, hace cosas como visitar por primera vez una barbería o se sienta a jugar el póker con un grupo de amigos.

Con su programa, cuenta que descubrió que muchas de las ideas preconcebidas que tenía sobre la masculinidad no eran del todo ciertas y que, incluso, estas creencias socialmente adquiridas pueden hacerle un daño profundo a los hombres, como expertos han validado en el pasado.

Pero la revelación que considera más importante es que encontró facetas positivas sobre la masculinidad, luego de sentir desconfianza y miedo hacia ella durante años por escuchar que era "tóxica" y "dañina".

Aprender a jugar

Uno de esos aspectos positivos que descubrió mientras filmaban el programa fue el juego y el deporte.

Algunos hombres, afirma, utilizan dichas actividades para compartir entre sí sus emociones, preocupaciones o momentos difíciles en general, aunque este no haya sido el propósito original del encuentro.

"En el segundo episodio, cuando fuimos a jugar póker, la conversación se tornó muy profunda. Terminamos hablando sobre los miedos que provoca la paternidad, cuán desprotegidos se sentían en esta etapa y la preocupación que tenían de servir de apoyo para sus parejas", cuenta.

"A veces, puedes estar viendo un juego de fútbol con tu tío o quizás un amigo, y entre los comerciales te suelta algo como: '¿Sabes?, perdí mi trabajo'. Eso es diferente a cómo me enseñaron a interactuar a mí", indica.

El guionista agrega que, en los 31 años que "socializó como mujer", muchas veces sus encuentros con amigas se enfocaron solo en conversar.

"Siempre teníamos demasiadas cosas que procesar", señala.

Y cree que ciertos hombres "tienen una gran habilidad para bromear, jugar y divertirse que quizás nos estamos perdiendo".

2nd Try Ash aprendió que algunos hombres suelen socializar a través del juego y el deporte y no acostumbran a tener conversaciones directas.

Expandir el cuerpo

Ash dice que, luego de su transición, también comenzó a disfrutar del ejercicio como nunca.

Antes, iba al gimnasio con la idea de "reducir" su masa corporal, y tenía temor de ganar volumen, porque -según los estándares de belleza que le inculcaron- era algo asociado con "la masculinidad".

"Pienso que las mujeres se pueden beneficiar muchísimo de los entrenamientos de fuerza, que varios estudios indican que son beneficiosos para la salud", dice.

Y agrega: "Hay un concepto que me vuela la cabeza, y es que, a los chicos, se les enseña a expandir su cuerpo en el mundo, mientras que a las mujeres a achicarlo".

También menciona haber aprendido a ser aventurero.

En la serie se anima a hacer alguna que otra locura, como participar en una competencia en la que se arrastran camiones con autos o forjar una espada.

"Ser aventurero es algo que aprendí como hombre, porque cuando crecí, me decían que las mujeres no están físicamente seguras. Y, en cierto modo, por ese tipo de creencias es que no es posible identificar todos los beneficios que se suelen relacionar con la masculinidad", apunta.

"En el mundo en el que vivimos, las mujeres a veces no los pueden disfrutar", argumenta.

"Pero quizás a un nivel individual, hay algo de eso que pueden implementar, mientras se alcanzan cambios a nivel macro".

Hablar sobre género

Como un "caballo de Troya que ayudó a sus amigos a reflexionar sobre su género", dice Ash que se sintió en la producción de New Guy Tries.

En sus programas, participaron chicos que durante años han compartido juntos diversas facetas de sus vidas. Y no fue hasta las discusiones que tuvieron durante la serie que conocieron detalles íntimos unos de otros.

"En las grabaciones, me decían que desconocían cosas tan básicas como el hecho de que sus amigos tenían hermanos. También la manera en que pensaban sobre ciertos temas, como la paternidad o sus temores", cuenta.

La razón, argumenta, es porque no es común que se fomenten espacios para conversar sobre la masculinidad y que a muchos varones se les enseña desde niños a esconder sus emociones.

El influencer se hace eco de voces de expertos y de investigaciones científicas que plantean que en algunos países, como EE.UU. y Reino Unido, los hombres suelen sufrir más de soledad.

2nd Try Ash ve importante impulsar entre los hombres conversaciones sobre género, para ayudar a que dejen de sentirse aislados.

Esa constante "desconexión" se asocia a un "mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad, de acuerdo con la Oficina del Cirujano General de EE.UU.

Ash opina que, si bien el sistema patriarcal beneficia a los hombres, también pueden resultar afectados por los estereotipos y normas que perpetúa.

Ante la soledad, algunos recurren a plataformas como los foros en línea, que muchas veces se convierten en epicentros de ideas radicales, continúa.

"Los hombres son mucho más que lo que vemos en primera instancia. Si no comenzamos a abrir la conversación y a involucrarlos en temas de género, solo los estamos aislando".

Pese a que algunos gobiernos del mundo impulsan una narrativa adversa contra las personas trans -como ocurre en EE.UU. con el gobierno de Donald Trump, que argumenta que el género debe definirse según el sexo de una persona al nacer-, Ash cree que esta comunidad lo que intenta es, precisamente, mantener abierto un diálogo sobre lo diversos que somos los seres humanos.

"Lo que buscamos es expandir los límites del género", afirma.

Y asegura: "Lo hacemos porque hay mucha más libertad cuando uno cruza al otro lado".

