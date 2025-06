La trilogía de Luisana Lopilato en Netflix: por si no la has visto

En “Pipa”, la exdetective vuelve a la acción tras un brutal crimen que sacude un pequeño pueblo del norte argentino y la obliga a enfrentar su pasado. La historia se centra en La Quebrada, un lugar donde “Pipa” buscaba la tranquilidad junto a su hijo. La muerte de Samanta Sosa, calcinada en el monte, la obliga a salir de su retiro. “Nunca pensé volver a investigar, pero no podía ignorar lo que pasó”, dijo Luisana Lopilato en una entrevista sobre su personaje.

La actriz no solo brilló en “Pipa”. En Netflix, también está disponible “La corazonada”, donde interpreta a una joven investigadora en la Policía Federal. Junto a Joaquín Furriel, Luisana se sumerge en un caso turbio que la obliga a cuestionar su lealtad. “Es un personaje que me desafía y me hace crecer como actriz”, comentó en una entrevista.